Le gaffe di Orietta Berti sono la vera nota comica di questo Festival. La “quota nonna” di quest’edizione tutta all’insegna dell’indie e del giovanilismo è stata capace di diventare più virale di tanti colleghi della Generazione Z o Millennials.

Le ultime gaffe di Orietta Berti in ordine di tempo sono i nomi storpiati di alcuni colleghi coi quali, a suo dire, avrebbe piacere di duettare: in un’intervista apparsa sul canale YouTube Le Rane, la Berti ha fatto i complimenti a tanti giovani Big in gara in quest’edizione e ha espresso il desiderio di cantare con alcuni di loro, ma storpiando involontariamente i loro nomi. Così Ermal Meta e i Maneskin sono diventati rispettivamente Ermal Metal (errore di pronuncia abbastanza comune, va detto) e Naziskin.

I Maneskin hanno poi rivelato che la gaffe di Orietta Berti li ha divertiti molto e che la cantante si è scusata per averli trasformati in un gruppo di neonazisti: “Nel backstage è stata carinissima, è venuta a scusarsi ma noi non ci eravamo offesi per niente, l’abbiamo presa a ridere ovviamente, non siamo permalosi” hanno raccontato a Rai Radio 2 intervenendo dopo la loro esibizione di venerdì.

Orietta Berti:"Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, con Ermal Meta, ma anche con i NAZISKIN".



E via coi meme sulle gaffe di Orietta Berti, decisamente più comica di Fiorello coi suoi monologhi sulle dita dei piedi o sugli organi sessuali degli animali: a 29 anni dalla sua ultima partecipazione a Sanremo, la Berti non ha certo spopolato con la sua canzone ma ha fatto furore coi suoi outfit scintillanti – il primo, con conchiglie di strass sui seni, l’ha resa da subito un idolo di Twitter – e le sue uscite sopra le righe.

ma Orietta Berti che si è scusata per averli chiamati Naziskin

C’è da dire che la prima vera gaffe di Orietta Berti è stata la violazione del coprifuoco alla vigilia del debutto di Sanremo 2021: “Sono stata rincorsa dalle volanti della polizia mentre andavo a Bordighera a ritirare gli abiti dopo le 10 di sera: per verificare che dicessi la verità mi hanno seguita fino a destinazione” ha raccontato placidamente la cantante a La Vita in Diretta.

Poi se n’è uscita con una stilettata ai colleghi concorrenti che usano l’autotune: “Io canto con un microfono normale, mica con quelli che correggono l’intonazione come fanno in tanti qui“, ha asserito un po’ piccata in un’intervista a Serena Bortone nel programma Oggi è un Altro Giorno di Rai1.

🔵Orietta Berti contro l'autotune a #Sanremo .

Insomma le gaffe di Orietta Berti sono tra le cose più genuinamente comiche di questo Festival, caratterizzato dall’assenza di canzoni memorabili e da un umore generale che non è proprio quello di far festa.

