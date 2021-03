Tandem 4 su Giallo si avvicina al finale di stagione. Stasera e giovedì prossimo ultimi doppi appuntamenti con la serie crime francese, campione di ascolti in patria. La trama è incentrata su una coppia divorziata che pensava di avere in comune solo i figli adolescenti, invece si trova inevitabilmente a lavorare insieme nello stesso commissariato di polizia.

Andiamo alle anticipazioni di stasera, giovedì 4 marzo.

Si parte con l’episodio 4×09 dal titolo Il ragazzo e il mare. Il corpo di un giovane kite-surfer viene ritrovato al bordo della spiaggia, colpito alla testa prima di essere spinto in acqua con la sua vela. Gli investigatori trovano rapidamente la sua identità: si tratta di Eric Delterme. Chi c’è dietro questo misterioso maestro di sport, da poco arrivato in spiaggia e che non sempre ha rispettato le regole di sicurezza? Un concorrente geloso lo ha attaccato? Perché era venuto a stabilirsi qui? È responsabile di un incidente passato?

A seguire, l’episodio 4×10 intitolato L’oro bianco. Un uomo che si è recentemente unito ai vigili del fuoco volontari viene trovato da Thomas sulla scena; la vittima ha appena il tempo di dirgli che è stato avvelenato prima di morire tra le sue braccia. SI tratta di Xavier Martel, il manager di una cantina che ha prodotto uno dei vini più esclusivi: l’Or Blanc. Gli investigatori cercano di sapere chi avrebbe potuto colpirlo e seguono la pista di un vignaiolo con cui era entrato in competizione. Scoprono rapidamente irregolarità nei volumi delle cisterne. In effetti, ci sono stati furti nella sua tenuta. Gli agenti capiscono anche che la vittima è stata bandita dal casinò, dopo aver avuto in passato problemi di dipendenza dal gioco.

Tandem 4 su Giallo va in onda l’11 marzo con gli ultimi due episodi. Nel primo, il vicesindaco viene trovato morto nell’ufficio del sindaco. Vincent Restier era tornato dopo 25 anni di assenza in questo villaggio abbandonato nella speranza di rivitalizzarlo. L’imprenditore aveva anche sviluppato il progetto di una struttura ricreativa per ridare slancio economico al territorio. Ma il suo omicidio suona come un avvertimento. È stato ucciso per impedirgli di portare a termine il suo progetto? È davvero l’uomo che diceva di essere?

Nel finale di stagione, Nel cuore della notte, Paul riceve una chiamata da uno dei suoi migliori amici in preda al panico. Sua moglie, Cyrielle, è scomparsa e Antonin è convinto che sia voglia togliersi la vita gettandosi da un ponte. Paul si precipita immediatamente sul posto e vede Cyrielle cadere. Salta in acqua ma non riesce a salvarla. Mentre l’indagine ipotizza al suicidio, Léa si chiede perché Antonin abbia chiamato Paul invece di chiedere aiuto, visto che si trovava vicino al ponte…

Nel cast e personaggi di Tandem 4 su Giallo, Astrid Veillon nei panni del Comandante Léa Soler; Stéphane Blancafort è il Capitano Paul Marchal; Sarah-Cheyenne è Alice Marchal; Titouan Laporte è Thomas Marchal; Piérick Tournier è il tenente Erwan Lebellec; Baya Rehaz è il Tenente Inès Zaïdi; François-Dominique Blin è il Dr. Franck Marvaud, medico legale; Tatiana Gousseff è il Capitano Sabine Mauriac. New entry, Patrick Descamps nei panni del colonnello Pierre Soler, padre di Léa; e Isabelle Tanakil interpreta Annie Soler, moglie di Pierre e madre di Léa.

L’appuntamento con il nono e decimo episodio di Tandem 4 su Giallo è per stasera alle 21:10.