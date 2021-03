Per più di qualche utente ci sono problemi Netflix in questo mercoledì 3 marzo. In particolar modo, si è verificato un errore nella visualizzazione del catalogo dei molteplici contenuti della piattforma e dunque non risulta possibile guardare la propria serie TV preferita o anche un film. Si tratta di anomalie improvvise e di certo non annunciate da qualsiasi tipo di malfunzionamento pregresso.

Attraverso il servizio Downdetector apprendiamo che le segnalazioni di problemi Netflix odierni sono già nell’ordine delle centinaia, almeno al momento di questa pubblicazione. Il numero di alert non superiore per un servizio così diffuso, tuttavia, ci fa credere che le anomalie non siano diffuse proprio per tutti. In particolar modo, è possibile avanzare la seguente ipotesi: mentre da app iOS e Android il servizio sembra procedere senza intoppi, è nella visualizzazione via browser da desktop che si visualizza l’errore già citato. Anche con una prova effettuata in redazione, si verificherebbe proprio quanto appena menzionato. Naturalmente poi le difficoltà non sono solo italiane ma registrate in diversi paesi del mondo.

Almeno fin qui, il team di supporto della nota piattaforma non ha reso noto il perché dei problemi Netflix di questa giornata. Non resta altro da fare che sperare in repentini aggiornamenti sullo status del servizio o in un repentino ritorno della normalità.

Aggiornamento 12:20 – I problemi Netflix di questa giornata continuano ad essere per fortuna di nicchia e dunque non riguardare la totalità degli iscritti alla piattaforma di contenuti. Come già riferito prima, la visualizzazione dell’errore sembra riguardare più la fruizione di serie e film da browser. L’esperienza in app, sia in caso di dispositivo Android che iOS per iPhone sembrerebbe invece salva.