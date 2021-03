Il mese scorso Huawei ha comunicato la propria intenzione di lanciare HarmonyOS per smartphone ad aprile: il Huawei Mate X2 da poco presentato sarà il primo dispositivo ad ottenere l’aggiornamento a questa piattaforma. Come riportato da ‘Huawei Central‘, il Software Chief, Wang Chenglu, ha fatto sapere che l’azienda dovrebbe procedere ad installare il sistema operativo proprietario su 300 milioni di telefoni, inclusi alcuni partner di terze parti. In questa cifra, gli smartphone Huawei rappresenteranno la maggior parte.

Wang ha anche comunicato che HarmonyOS quest’anno sarà esteso a 200 milioni di smarphone del produttore cinese (la fetta più grossa corrisponderà ai modelli venduti dall’OEM con hardware idoneo). Attualmente, oltre il 90% dei terminali sul mercato verrà aggiornato ad HarmonyOS: i dettagli ufficiali arriveranno in seguito con un piano di aggiornamento mirato, di cui speriamo di parlarvi a breve. Il lancio del sistema operativo proprietario non porterà solo nuove opportunità per il produttore in termini di aggiornamenti softare, ma anche una nuova vita per i prodotti hardware Huawei. Wang ha anche sottolineato che lo sviluppo dell’ecosistema di HarmonyOS è molto importante, e che negli ultimi due anni l’azienda cinese ha cercato di fare del suo meglio per un esordio soddisfacente della piattaforma.

Il dirigente non ha divulgato alcun elenco di dispositivi che riceveranno HarmonyOS, ma altre informazioni arriveranno senza ombra di dubbio in tempo per l’evento di lancio previsto per aprile (immaginiamo sarete curiosi di sapere se il vostro smartphone farà parte di questa cerchia: lo scoprirete molto presto). Per adesso si parla comunque di numeri incredibili: HarmonyOS dovrebbe essere esteso a 200 milioni di dispositivi Huawei entro la fine dell’anno (il 90% dei modelli correnti verranno presumibilmente aggiornati). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.