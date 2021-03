In molti si chiederanno, alla sua apparizione sul palco dell’Ariston, chi sia la statuaria Vittoria Ceretti co-conduttrice di Sanremo al fianco di Amadeus nella terza serata, quella del giovedì. Annunciata dal direttore artistico come una delle presenze femminili che lo affiancheranno in questa 71ª edizione del Festival, il suo nome è forse meno noto al grande pubblico come quelli di Elodie o Matilda De Angelis, ma già richiestissimo sulle passerelle internazionali nonostante la sua giovanissima età.

Vittoria Ceretti co-conduttrice di Sanremo

Classe 1998, nata a Brescia, il debutto tv di Vittoria Ceretti co-conduttrice di Sanremo arriva dopo una carriera folgorante nel mondo della moda: a soli 23 anni la super top model italiana ha già sfilato ed è stata testimonial di numerose campagne per i marchi più prestigiosi al mondo, tra cui Dior, Valentino, Armani, Dolce & Gabbana, Chanel, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Versace, Marc Jacobs, Burberry, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Louis Vuitton, Hermès, Miu Miu, Etro, YSL, Givenchy. Già musa di Karl Lagerfeld, ha conquistato numerose copertine delle edizioni di Vogue, apparendo sulle cover del magazine dal Regno Unito al Giappone passando per gli Stati Uniti e la Francia. Nel 2015 è entrata tra le Top50 di models.com a soli 17 anni. Lo scorso maggio ha sposato Matteo Milleri a Ibiza, in una cerimonia super intima (solo i due sposi in una chiesetta). Conta oltre 900 mila followers su Instagram ed è lì che Amadeus l’ha notata.

L’annuncio di Vittoria Ceretti co-conduttrice di Sanremo

Il direttore artistico del Festival ne aveva annunciato la presenza nelle stesse ore in cui è arrivata l’ufficialità del forfait di Naomi Campbell: la Venere nera, attesa nella prima serata, ha dovuto rinunciare per via della conseguente quarantena che l’avrebbe bloccata al rientro negli Stati Uniti, impedendole di onorare altri impegni già fissati in precedenza. Amadeus aveva annunciato Vittoria Ceretti co-conduttrice di Sanremo presentandola come una top model che ha dato lustro all’Italia nel mondo sfilando per grandi marchi e conquistando le maggiori copertine dei magazine del settore.

La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021.

L’auspicio di Vittoria Ceretti co-conduttrice di Sanremo

Intervistata dal Corriere della Sera alla vigilia del debutto, Vittoria Ceretti ha spiegato di essere rimasta molto sorpresa dalla scelta di Amadeus: quando è stata contattata pensava di essere invitata come semplice ospite, invece le è stato proposto di co-condurre una delle serate del Festival. Ha accettato nonostante il timore che l’Ariston incute anche nei professionisti più esperti, perché “rappresentare il mio Paese in un momento così delicato è un onore“. Il suo obiettivo e la sua speranza è di “poter dare un contributo all’empowerment femminile: vedere una donna di 23 anni che è su quel palco grazie solo a sacrificio e volontà sia un bel modo per dare grinta alle altre“.