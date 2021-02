Con l’arrivo della zona rossa a Sanremo dal 26 febbraio, le restrizioni a cui far fronte saranno tantissime e i forfait pure: la prima a saltare è Naomi Campbell, che era attesa per la prima serata ma non ci sarà.

Lo ha confermato Amadeus, che aveva annunciato il colpaccio della Pantera Nera della moda mondiale all’Ariston lo scorso gennaio: mentre viene annunciata la zona rossa a Sanremo, per contenere la crescita dei contagi, arriva anche la notizia che le restrizioni del governo Biden non permetteranno alla Campbell di raggiungere l’Italia.

Naomi Campbell non sarà co-conduttrice della prima serata di questo Festival, che andrà in onda in piena zona rossa a Sanremo: la super topmodel, musa del compianto Gianni Versace ma anche di tutti i grandi stilisti degli anni Ottanta, non sarà sul palco il 2 marzo. Il forfait della Campbell, più che alla zona rossa a Sanremo istituita dal presidente di regione Giovanni Toti, è dovuta ai provvedimenti in materia di contenimento del contagio adottati dal governo americano, che avrebbero impedito alla Campbell di onorare altri impegni professionali una volta rientrata negli Stati Uniti. Amadeus ha scelto di affidare la co-conduzione della prima serata all’attrice emiliana Matilda De Angelis.

A causa delle nuove restrizioni USA che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi dopo Schengen ai cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi. La co-conduttrice della prima serata sarà dunque l’attrice Matilda De Angelis, la cui presenza avevo già annunciato con grande piacere.

Nelle stesse ore in cui è stata annunciata la zona rossa a Sanremo – in vigore da mercoledì 26 febbraio fino al prossimo 5 marzo – e l’assenza della Campbell all’Ariston è arrivata però la notizia di un’altra top model attesa sul palco: si tratta dell’italiana Vittoria Ceretti, che a soli 23 anni ha già sfilato, tra gli altri, per Dolce&Gabbana, Armani, Chanel, Dior e Versace. Lo stesso Amadeus, come per le precedenti presenze femminili, ne ha annunciato la partecipazione in qualità di co-conduttrice, in alternanza con la De Angelis, la cantante Elodie e la giornalista Barbara Palombelli.