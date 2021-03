Cosa c’è da sapere su Matilda de Angelis attrice e co-conduttrice di Sanremo 2021? In molti non la conoscono ancora ma siamo sicuri che l’attrice saprà farsi valere sul palco dell’Ariston proprio come ha fatto sul set di The Undoing, la miniserie tv che l’ha vista splendere anche al fianco di stelle del calibro di Nicole Kidman e Hugh Grant senza mai fare brutta figura. Lei è tra le giovani promesse del cinema italiano e il suo primo lancio verso il successo è arrivato con Veloce come il vento.

Matilda de Angelis attrice tra cinema e tv

In breve tempo l’interprete bolognese è diventata una delle attrici più richieste soprattutto grazie alla propria versatilità e al proprio talento. Matilda de Angelis a Sanremo 2021 porterà sul palco un mix perfetto di bellezza, italianità e bravura, le stesse doti che l’hanno portato a recitare in film di successi a cominciare dalla pellicola al fianco di Stefano Accorsi passando poi a Una famiglia di e con Alessandro Gassmann, Una vita spericolata e L’isola delle rose. Il grande pubblico di Rai1 che questa sera la ritroverà al fianco di Amadeus se la ricorda ancora in Tutto può succedere ma gli appassionati della serialità americana l’hanno apprezzata, in tutto il suo splendore (anche nuda) in The Undoing. Attualmente l’attrice è impegnata nelle riprese della serie Leonardo che la vedrà recitare nei panni di Caterina Da Cremona e che da fine mese sarà in onda su Rai1.

In pochi sanno che la De Angelis non è solo un’attrice ma è anche una grande appassionata di musica e non solo come fruitrice ma bensì come musicista e compositrice. Suona chitarra e violino, compone le proprie canzoni dall’età di 13 anni e già adolescente è stata cantante del gruppo Rumba de Bodas, lei stessa ha firmato il brano Seventeen per il film Veloce come il vento, ottenendo una candidatura ai David di Donatello.

Matilda de Angelis, chi sono il fidanzato e il fratello?

Classe 1995, Matilda De Angelis è molto attiva sui social e nonostante i suoi mille impegni, ha messo insieme anche una serie di successi nella vita privata visto che da alcuni anni è fidanzata con l’attore Andrea Arcangeli. I due sono apparsi insieme a diversi eventi di gala, sul red carpet della Mostra di Venezia e spesso posano insieme anche sui social. La recitazione è “vizio” di famiglia visto che anche il fratello minore Tobia De Angelis è un attore noto al grande pubblico.