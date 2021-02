Sin dal primo episodio di questa stagione è parso chiaro come Jo e Jackson in Grey’s Anatomy 17 fossero destinati a stare insieme. In che forma non è ancora chiaro, ma che ci sia un’attrazione e un legame in erba tra i due è parso palese sin dalla première della diciassettesima stagione, dove tra una pandemia e un divorzio i due hanno trovato il modo di consolarsi a vicenda.

D’altronde la situazione di Jo e Jackson in Grey’s Anatomy era perfetta perché finissero uno tra le braccia dell’altro: la Wilson sta ancora metabolizzando l’addio di Alex Karev mentre Jackson è reduce da relazioni fallimentari dopo la fine del matrimonio con April, risposatasi con Matthew alla fine della quattordicesima stagione.

Inizialmente la loro relazione è stata presentata come un’amicizia dai risvolti sessuali, ma Jo e Jackson in Grey’s Anatomy potrebbero diventare qualcosa di più, considerata anche la mancanza di alternative sentimentali davvero valide per entrambi. Non è la prima volta, anzi è quasi la norma, che nel medical drama una notte di passione diventi l’inizio di una travolgente storia d’amore e potrebbe essere questo l’ennesimo caso.

Interpellato sul legame tra Jo e Jackson in Grey’s Anatomy, l’attore Jesse Williams si è dichiarato entusiasta di questa storyline parlando ad Entertainment Tonight.

Penso che sia fantastico. Penso che sia divertente, è molto divertente lavorare con Camilla. C’è una leggerezza, una sorta di commedia in questo percorso sul filo del rasoio perché noi lo manteniamo leggero, ma sento che potrebbe esplodere in qualsiasi momento. La gente molto spesso dichiara: ‘Sarà solo sesso. Sarà solo questo. Non preoccuparti, è tutto a posto’, ma non lo è mai… All’inizio poteva certamente essere vero, ma siamo esseri emotivi sia che lo diamo a vedere o meno, quindi penso che sia complicato e questo lo renda divertente da interpretare.

Il rapporto tra Jo e Jackson in Grey’s Anatomy, ha detto Williams, funziona proprio perché è palpabile che ci sia “qualcosa in gioco” al di là dell’attrazione fisica e un “sicuro potenziale” in questa coppia, anche perché c’è il rischio che “uno o entrambi potrebbero vedersi spezzare il cuore“:

Sono entrambi un po’ un disastro. Entrambi hanno fallito nel loro privato e hanno sviluppato un’insicurezza (…) Siamo tutti insicuri, quindi è una cosa interessante da interpretare. Si stanno dando fiducia a vicenda (…) Ed è questo ciò che davvero molti di noi chiedono a volte, qualcuno che gli dica: ‘Mi piaci esattamente come sei e per me vai bene così’. A volte questo non necessariamente rivoluziona la nostra vita, ma ci dà solo qualcosa di solido che possiamo toccare e sentire e sappiamo che ci aiuta ad andare avanti.

Ma nonostante la nascente intesa tra Jo e Jackson in Grey’s Anatomy, Williams ha ancora molta nostalgia della coppia composta da Jackson ed April, perché li riteneva “incredibili insieme“: l’attore si ritiene un fan della coppia, oltre che di Sarah Drew che ritiene “una delle persone più speciali con cui ho lavorato“.