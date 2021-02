Il roaming UE si è rivelato un alleato prezioso per chi spesso è solito viaggiare all’estero data la possibilità di chiamare, inviare messaggi e navigare in Rete nei Paesi membri alle medesime condizioni applicate nel territorio nazionale. Il regolamento è in scadenza, ma le autorità comunitarie stanno lavorando per prorogarlo per altri 10 anni, introducendo anche diversi miglioramenti delle condizioni, senza per questo tralasciare le esigenze dei gestori telefonici mediante l’adeguamento delle tariffe e delle spese che devono corrispondersi l’un l’altro per usufruire delle rispettive reti quando i propri clienti si trovano all’estero.

Una novità di grande impatto potrebbe essere quella che offre ai cittadini europei il diritto di usufruire nei Paesi membri della medesima qualità e della velocità della connessione mobile (naturalmente se supportata, cosa che consentirebbe l’impiego degli standard di rete 5G di ultima generazione). La Commissione Europea ha fatto presente che sono tanti i viaggiatori europei a lamentare una velocità di connessione nettamente inferiore quando sono all’estero, un fenomeno tutt’altro che accettabile. Il roaming UE potrebbe anche introdurre miglioramenti per quanto riguarda l’accesso ai servizi di emergenza, le opzioni alternative per i disabili ed un sistema di informazioni con maggiori dettagli.

La normativa vigente del roaming UE scadrà il 30 giugno 2022, generando un aumento del roaming internazionale di 17 volte superiore tra l’estate del 2016 e quella del 2019. Dubitiamo che i cittadini europei, una volta sperimentati i vantaggi della normativa attuale (basti pensare a quanto nuovo traffico ha prodotto in pochi anni, favorendo così la comunicazione tra persone lontane nello spazio, in senso ampio e per farla semplice), sarebbero disposti a tornare indietro (da cui l’esigenza della proroga del roaming UE). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.