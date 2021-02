É stato presentato da pochi giorni il Huawei Mate X2, che ricordiamo piegarsi internamente come il Samsung Galaxy Z Fold 2. I dispositivi pieghevoli sono molto delicati di natura, ormai questo dovremmo saperlo tutti. Chi decide di acquistarli è cosciente che potrebbe andare incontro a spese di riparazione presto o tardi. I display si piegano e ripiegano, ma possono anche spezzarsi: in quel caso, quanto costerebbe la sostituzione? Come riportato da ‘Huawei Central‘, il Huawei Mate X2 ha un prezzo di partenza di 2294 euro: cambiare lo schermo costerà circa 727 euro (questa la cifra ottenuta dal cambio valuta rispetto alla spesa richiesta nel territorio cinese), che scende rispetto ai 1000 euro richiesti per le generazioni precedenti.

Sostituire lo schermo del Huawei Mate X2 costa meno rispetto ad un’altra riparazione, quella relativa alla scheda madre: in quel caso bisognerebbe sborsare 918 euro per il modello con 256GB di memoria interna, e 1033 euro per quello da 512GB di storage. Le altre spese di riparazioni sono tutte più o meno abbordabili: 25 euro per il cambio batteria, 151, 42, 107 e 58 euro sono rispettivamente richiesti per la sostituzione del sensore principale, dell’ultra-wide, dello zoom periscopico e della fotocamera frontale.

Comprare uno smartphone pieghevole avrà sicuramente i suoi vantaggi, ma non si può non prendere in considerazione anche le possibili defezioni (augurandovi non sia questo il vostro caso, senza poterlo però escludere). Per prima cosa, il prezzo finale per il consumatore è già quello che è, senza poi pensare ai costi di riparazione cui si potrebbe andare incontro a lungo andare, a seconda delle situazioni. Il Huawei Mate X2, ad ogni modo, vede ribassati i costi di sostituzione dello schermo rispetto alle precedenti generazioni: sarà sufficiente questo a convincervi a comprarlo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.