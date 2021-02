Avevamo ormai intuito che il Huawei Mate X2 potesse piegarsi internamente, proprio come il Samsung Galaxy Z Fold 2. La presentazione del dispositivo è prevista per il 23 febbraio: sul profilo Weibo del produttore cinese è comparso un primo teaser caratterizzato dall’espressione ‘Puoi ridefinire le regole se non sei regolare‘. L’immagine lascia chiaramente intuire che il prossimo pieghevole dell’OEM avrà uno schermo con piega interna, e non più esterna (com’è stato in passato con i Huawei Mate X e Mate XS, esponendolo di più al rischio di graffi o ammaccature).

Il Huawei Mate X2 dovrebbe essere spinto dal processore Kirin 9000, avere uno schermo interno con diagonale da 8/8.3 pollici e frequenza di refresh rate a 120Hz ed uno esterno da 6.45 pollici con risoluzione di 2270 x 1160 pixel. La fotocamera posteriore sarà quadrupla, con un sensore principale da 50MP (non dovrebbe mancare uno zoom ottico ibrido a 10x) e gli altri 3 da 16, 12 e 8MP (la fotocamera frontale, collocata sul display esterno, dovrebbe avere una risoluzione di 16MP). La batteria del Huawei Mate X2 avrà una capacità di 4400mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W. Presenti le connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Le dimensioni saranno pari a 161,8 x 145,8 x 8,2 mm, distribuite in un peso di 295 gr.

Un discorso che approfondiremo in occasione del lancio del dispositivo (mancano pochi giorni ormai all’evento, che ricordiamo aprirà il MWC di Shangai, che ha invertito il proprio appuntamento estivo con quello di Barcellona: la GSMA Association prevede che un Mobile World Congress avrà comunque sede nella città catalana il prossimo 28 giugno, peraltro in presenza, Coronavirus permettendo). Siete tra quelli interessati al Huawei Mate X2, o ritenete che non sia ancora giunto il momento per voi di acquistare uno smartphone pieghevole? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.