La direzione presa dal Huawei Mate X2 sembra esser quella che vi avevamo descritto in questo articolo: il dispositivo si piegherà verso l’interno, somigliando molto al Samsung Galaxy Z Fold 2 (seppur con le dovute differenze progettuali). Il device flessibile del produttore cinese, infatti, includerà due fotocamere, di cui una di almeno 16MP, sul display esteriore, mentre nella parte interna lo schermo non avrebbe alcuna interruzione.

Possibile che l’OEM abbia dotato il Huawei Mate X2 di una fotocamera ‘occultata’ sotto lo schermo principale, oppure che non abbia ritenuto necessario includere sul dispositivo un’altra fotocamera, supponendo che il comparto fotografico posteriore e la doppia fotocamera frontale del display esterno fossero sufficienti (nel caso non disporre di una fotocamera sul display principale, da utilizzare magari per le videochiamate, potrebbe risultare parecchio scomodo). Rimandiamo tutte le valutazioni del caso al prossimo 22 febbraio, giornata in cui dovrebbe essere presentato il Huawei Mate X2.

Una tecnologia nuova per il produttore cinese quella della piega interna del dispositivo, che verrebbe adottata per la prima volta proprio nell’ambito del Huawei Mate X2. Su Weibo è emersa qualche immagine (come potete vedere in chiusura di articolo), che vede il dispositivo richiamare la colorazione Mystic Bronze del Samsung Galaxy Z Fold 2 (magari proprio per evidenziarne le somiglianze, non è detto si tratterà di una delle nuance cromatiche in cui verrà reso disponibile il prossimo Huawei Mate X2). Uno smartphone sicuramente diverso dal solito (rispetto almeno a quello che ci ha abituato a far vedere il produttore cinese), ma che avremo l’onore di ammirare il 22 febbraio, e dunque tra poche settimane (si potrebbe addirittura parlare di giorni, a conti fatti). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.