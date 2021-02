Torniamo a parlare del Huawei Mate X2, il prossimo dispositivo pieghevole del produttore cinese. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, un blogger su Weibo ha affrontato il discorso, affermando che lo smartphone verrà lanciato per la fine di febbraio. Il Huawei Mate X2 dovrebbe piegarsi verso l’interno (un esempio classico è quello del Samsung Galaxy Z Fold 2, che si piega anch’esso verso l’interno a differenza degli altri pieghevoli dell’OEM cinese, tutti costruiti per piegarsi verso l’esterno), e non più verso l’esterno come nel caso dei suoi predecessori. Il device ha già superato l’audit di accesso alla rete da parte del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinese, ottenendo anche la certificazione 3C.

Il Huawei Mate X2 sarà spinto dal processore Kirin 9000, e monterà uno schermo pieghevole verso l’interno con risoluzione di 2480×2200 pixel, una frequenza di refresh rate a 120Hz ed una diagonale di 8,01 pollici. Lo schermo secondario, collocato sull’esterno, avrà una diagonale di 6.45 pollici ed una risoluzione di 2700×1160 pixel. Le dimensioni generali del dispositivo saranno pari a 161.8 x 145.8 x 8.2 mm e 295 gr. di peso. Lo schermo sarà protetto da una pellicola in CPI (poliammide incolore), preferita all’UTG (vetro ultrasottile), una decisione condivisa anche da altri produttori, come nel caso di Samsung e Motorola.

Le pellicole CPI sono più sottili di 50 micron, possono essere facilmente prodotte in serie ed appaiono più resistenti ai graffi. L'alternativa UTG è sicuramente più dura ed in grado di offrire una migliore visibilità, ma è meno flessibile e si riproduce più difficilmente in serie. Voi avreste preferito una soluzione piuttosto dell'altra?