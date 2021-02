Il cerchio si stringe e la questione del televoto truccato al Grande Fratello vip 2020 torna ad essere di attualità sui social dove proprio l’hashtag che grida ai broglio è al primo posto. La faida è ormai aperta e se da una parte ci sono i brasiliani e i fan di Dayane Mello pronti a dare battaglia per portare alla vittoria la loro beniamina, dall’altra ci sono quelli dell’esercito dei Zorzando che stanno spingendo alla vittoria proprio Tommaso Zorzi, ma come andrà a finire? In molti sono convinti che tutto sia scritto e che sarà proprio Dayane Mello a vincere per via degli stessi voti che le hanno permesso di essere la prima finalista di questa edizione, ma se così non fosse?

Dayane Mello può contare ancora sui voti dei suoi fedelissimi e anche di tutti quelli che hanno dovuto dire addio al sogno delle Rosmello per via della scelta di Rosalinda Cannavò di cedere alle avances di Andrea Zenga ad un passo dalla finale, forse segnando la sua permanenza nella casa. Lei è allo scontro con Stefania Orlando e venerdì sera scopriremo chi delle due dovrà lasciare la casa anche se, al momento, potrebbe decidersi di lasciare entrambe nella casa per la gioia di tutti.

In questi giorni, dopo il tradimento di Dayane Mello ai danni di Rosalinda, in casa si è aperta una vera e propria faida che, però, è stata sedata dalla produzione che ha invitato i gieffini, almeno secondo i rumors, a chiedere scusa alla bella brasiliana che, così, ha smesso di piangere e disperarsi. Ma dove sta la verità? Dayane Mello è veramente la vittima in questa storia o dopo mesi di parole e attacchi adesso sta raccogliendo quello che ha seminato? La polemica resta e sui social non si parla d’altro, come finirà questo lungo ed estenuante Grande Fratello vip 2020?