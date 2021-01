Sapevamo che lo show condotto da Tommaso Zorzi ieri sera avrebbe fatto furore ma non pensavamo minimamente che sarebbero stati i fan delle #Rosmello a gongolare di più visto che Rosalinda Cannavò si è “dichiarata” a Dayane Mello. In un piccolo discorso fatto sulle ormai famose scale in giardino, le due si sono promesse “amore” reciproco e mai discorso fu così colmo di sentimento come questo. Le due non hanno più bisogno di dire Ti amo come facevano i primi tempi, e forse un po’ adesso ne sentono il peso, ma per loro è arrivato il momento di fare i conti con il fatto che presto la porta rossa si aprirà e loro due dovranno separarsi, almeno in parte.

Proprio di questo hanno parlato ieri sera Rosalinda Cannavò e Dayane Mello e se proprio quest’ultima si è detta in crisi perché ha paura “di non poterla vivere” una volta che saranno fuori, la prima l’ha rassicurata affermando: “Ti ho aspettato tutta la vita, non ho mai avuto un’amica così sicuramente non ti lascio scappare”. Dall’altro lato, invece, la brasiliana si è scusata per quel momento in cui ha cercato di allontanarla, adesso sa quanto ha sbagliato perché gli amori della sua vita sono sua figlia, suo fratello e adesso lei. Lo sguardo di Dayane Mello e il loro abbraccio hanno fatto sognare i fan che continuano a tenere la coppia in tendenza su Twitter ancora questa mattina.

Nella stessa serata, Rosalinda ha preso ancora più le distanze da Giuliano Condorelli, il suo fidanzato, ammettendo che lunedì sera, per la prima volta, gli ha detto davvero quello che pensa, e, rispondendo alle domande di Zorzi, ha rivelato anche di aver finto qualche orgasmo a volte. Quella di ieri è sicuramente una serata che i fan del Grande Fratello Vip 2020 e dei Rosmello ricorderanno per sempre con la speranza che finalmente nella puntata di domani si parli un po’ meno di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e un po’ più di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.