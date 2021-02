Aveva fatto scalpore la presentazione in India del Samsung Galaxy F62 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), che ricordiamo essere dotato di una batteria da 7000mAh: la versione internazionale è stata battezzata Samsung Galaxy M62, che non vede affatto cambiata la scheda tecnica e la conformazione estetica del modello indiano. La batteria da 7000mAh resta la stessa, con supporto alla ricarica rapida a 25W e spinta del processore Exynos 9825 (lo stesso con cui è stato equipaggiato il Samsung Galaxy Note 10), in accoppiata a 6/8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD).

Discreto anche lo schermo AMOLED, con una diagonale di 6.7 pollici ed una risoluzione FullHD+. L fotocamere posteriori sono quattro, di cui la principale da 64MP, l’ultra-wide da 12MP, il sensore macro da 5MP e quello di profondità da 5MP. La fotocamera frontale si compone di un sensore da 32MP. Non manca il lettore di impronte digitali sul Samsung Galaxy M62, collocato sulla banda laterale (incorporato nel tasto di accensione/spegnimento). Presenti il supporto a Samsung Pay, il jack per le cuffie da 3.5mm, la compatibilità con Dolby Atmos e l’equipaggiamento software con Android 11 e One UI 3.1. Le dimensioni del dispositivo dovrebbero ammontare a 76,3 × 163,9 × 9,5 mm (distribuite in un peso di 218 gr.).

Non sappiamo ancora darvi indicazioni circa la disponibilità del Samsung Galaxy M62 nel mercato italiano, né tanto meno sul prezzo di vendita. Le colorazioni in cui il telefono dovrebbe fare la propria comparsa sono Laser Green, Laser Blue e Laser Grey (almeno per quanto riguarda il modello indiano, dove il dispositivo ha un prezzo di circa 270 euro per il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, e di circa 295 euro per quello con 8GB di RAM e 128GB di storage). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.