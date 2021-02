Da poco è stato presentato in India il Samsung Galaxy F62, dispositivo che non sappiamo se arriverà mai in Europa, ma che merita una menzione per una caratteristica in particolare, la capacità della batteria da 7000mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25W). Il device viene alimentato dal processore Exynos 9825 a 7nm (CPU octa-core e scheda grafica Mali-G76 MP12), e dispone di uno schermo SuperAMOLED da 6.7 pollici Infinity-O con risoluzione FHD+. Il Samsung Galaxy F62 include 6 o 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibili tramite microSD).

La fotocamera posteriore è quadrupla, con un sensore principale Sony IMX682 da 64MP (apertura f/1.8), un ultra-grandangolare da 12MP (angolo di visione 123° e apertura f/2.2), un sensore di profondità da 5MP (apertura f/2.2) ed uno macro da 5MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale include un sensore da 32MP (apertura f/2.2). Il lettore di impronte digitali pure è presente, ed è collocato sul bordo laterale. Non mancano il jack per le cuffie da 3.5mm, la radio FM, il Dolby Atmos ed un parco connettività niente male (dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac dual-band 2.4 + 5GHz, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS + GLONASS). Il Samsung Galaxy F62 ha dimensioni di 76,3×16,9×9,5mm (218 gr.) e funzionare con il sistema operativo Android 11 con One UI 3.1. Le colorazioni disponibili sono Laser Green, Laser Blue e Laser Grey.

Il telefono potrà essere acquistato nel territorio indiano a partire dal prossimo 22 febbraio al prezzo di 23.999 rupie (pari a circa 270 euro al cambio attuale, tasse escluse) nel modello con 6GB di RAM e 128GB di storage, ed a 25.999 rupie (il corrispettivo di circa 300 euro, sempre al netto delle tasse previste) per quello da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Voi un dispositivo del genere lo comprereste? Fatecelo sapere lasciando un commento attraverso il box qui sotto.