Il futuro di Gennaro Gattuso è ormai incerto sulla panchina del Napoli. Il tecnico ex Milan rischia un esonero immediato qualora, anche contro il Granada, sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, la sua squadra continuasse a non dare segni di vita. Quasi sicuramente il presidente Aurelio De Laurentiis a fine stagione saluterà ‘Ringhio’: per sostituirli i nomi caldi sono tanti, come quello di Italiano, Juric e De Zerbi, oltre al ritorno di Rafa Benitez. Domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona gli azzurri dovranno dimostrare di essere una compagine diversa rispetto a quella vista di recente contro Atalanta e Granada (spagnoli in vantaggio all’andata con il punteggio di 2-0).

Il Napoli è ferito da un bel po’ di partite, complici soprattutto le numerose assenze, sia per il Covid che per infortuni vari. Difatti, sono pesate molto (e continuano ad esserlo) le assenze di Ospina, Koulibaly e Ghoulam (guariti dal virus e rientrati già contro l’Atalanta), Demme, Mertens (rientrato dal Belgio e tornato ad allenarsi in gruppo), Lozano e Petagna. Stando a quanto riporta l’edizione giornaliera del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, se malauguratamente il Napoli dovesse subire un’ulteriore sconfitta, un altro tracollo, ADL potrebbe anticipare i tempi per la rivoluzione tecnica: dunque, via Gattuso e dentro subito un sostituto. Il nome sicuramente più caldo e concreto è quello di Rafa Benitez, con il quale De Laurentiis è andato anche oltre la telefonata. Resta molto difficile l’arrivo imminente di Spalletti, mentre l’ipotesi Sarri è un discorso che può aprirsi solo a giugno. L’alternativa nelle vesti di traghettatore potrebbe essere Walter Mazzarri, motivatore ed ex modello per gli azzurri e per la tifoseria partenopea.

A fine anno il Napoli andrà completamente rivoluzionato, sia per quanto riguarda la panchina che per la rosa, con qualche vecchia guardia che dovrà lasciare l’azzurro. Domani sera alle ore 18.55 la compagine partenopea sarà messa a dura prova, così come l’operato di Gattuso. Insomma, una serata da dentro o fuori: il bilico non c’è solo il passaggio del turno, ma anche il futuro del tecnico calabrese.