Dopo Homecoming, arriva la nuova serie di Julia Roberts Gaslit, progetto ad ampio budget che la vedrà come interprete e produttrice al fianco di Sean Penn. Il format è basato sul podcast Slow Burn di Slate e sarà distribuito dalla piattaforma Starz.

La nuova serie di Julia Roberts, interprete e produttrice esecutiva di Gaslit, è un moderno racconto del Watergate, lo scandalo che rivelò attività illegali di controllo e spionaggio ai danni del partito Democratico travolgendo la presidenza Nixon e portando alle sue dimissioni. Se la storia delle intercettazioni che prende il nome dal Watergate Hotel nel quale venivano effettuate le operazioni di spionaggio è stata raccontata in tutte le salse, la serie di Julia Roberts proporrà una prospettiva diversa. Gaslit si concentrerà sulle storie laterali di quell’evento, vicende mai raccontate dai media mainstream e personaggi dimenticati dall’opinione pubblica, dai maldestri e opportunisti collaboratori del comitato di rielezione di Nixon ai loro favoreggiatori, fino agli informatori che avrebbero fatto crollare l’intero sistema portando alla luce eventi sempre più clamorosi tra il 1972 e il 1974.

La nuova serie di Julia Roberts la vede nei panni di Martha Mitchell, una donna dalla personalità esuberante: Martha è una celebrità dell’alta società di Arkans e moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell (interpretato da Sean Penn). Nonostante la sua appartenenza al partito Repubblicano, è la prima persona a denunciare pubblicamente il coinvolgimento di Nixon nello scandalo Watergate, innescando il caso che porterà all’impeachment e al declino politico e personale del Presidente. Sean Penn è Mitchell, il consigliere più fidato e il migliore amico di Nixon: sboccato e spietato – ma perdutamente innamorato della sua moglie star – sarà costretto a scegliere tra Martha e il Presidente.

La nuova serie di Julia Roberts ha ottenuto il via libera alla produzione dopo una serie di addii al progetto, quelli di Joel Edgerton, che avrebbe dovuto interpretarla e dirigerla, e di suo fratello Nash Edgerton. Inizialmente era stato arruolato nel cast anche Armie Hammer, l’attore di Chiamami col tuo Nome travolto dallo scandalo cannibalismo che sta distruggendo la sua carriera. L’attore avrebbe dovuto interpretare il consigliere della Casa Bianca John Dean, mentre Edgerton avrebbe dovuto essere il capo operativo di G. Gordon Liddy dell’unità speciale di investigazione soprannominata “gli idraulici” (the plumbers) di Richard Nixon. Entrambi i ruoli ora saranno oggetto di un recasting.

I produttori esecutivi della nuova serie di Julia Roberts sono Sam Esmail (che l’aveva già diretta in Homecoming per Amazon Prime Video), Chad Hamilton, il creatore della serie Robbie Pickering e il regista di Captain Fantastic Matt Ross, che curerà la regia. Julia Roberts produce la serie tramite la sua società Red Om Films, insieme a Josh Levin di Slate, Lisa Gillan e Marisa Yeres. Leon Neyfakh, che ha creato il podcast, farà da consulente. La produzione della serie antologica inizierà questa primavera.

La nuova serie di Julia Roberts segna il suo ritorno in tv dopo il debutto in una serie televisiva con Homecoming, che le è valsa una nomination ai Golden Globe. Nominata quattro volte all’Oscar, lo ha vinto per la sua interpretazione dell’attivista Erin Brockovich nell’omonimo film del 2000 (che diventerà presto una serie tv per ABC).