I Daft Punk si sono sciolti. Questa la notizia che arriva all’improvviso come una doccia fredda, confermata da due elementi inequivocabili: il primo è il loro agente nel corso di un’intervista rilasciata a Variety, il secondo è Epilogue, un video di 8 minuti in cui vediamo Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo uscire di scena e salutare il mondo con un intervallo di date, 1993-2021.

L’epilogo in un video

A fare da sfondo, ovviamente, è la loro musica. Touch è la colonna sonora della fine dei Daft Punk, hit contenuta nel disco più rappresentativo Random Access Memories (2013). Nel video Epilogue Guy-Manuel con il suo caso dorato cammina mentre Bangalter lo segue per poi indugiare e fermarsi. Il primo non se ne accorge subito e continua a camminare lungo la landa desolata. Si ferma, poi, si guarda indietro e raggiunge Bangalter. I due si fissano, poi Bangalter si toglie il giubbotto di dosso e mostra un dispositivo sulla schiena.

I Daft Punk si sono sciolti

Guy-Manuel gli attiva il timer e si allontana. Poco dopo Bangalter esplode. In questo modo, con questo strano silenzio e con queste immagini i Daft Punk salutano il loro pubblico e la scena elettronica mondiale che dal 1993 hanno impreziosito. Il video Epilogue è tratto dal film Electroma del 2006.

I Daft Punk si sono sciolti dopo aver sdoganato la french house in tutto il mondo, aver collaborato con i più grandi artisti internazionali ed esser diventati un’icona di stile ed estetica. Il disco Random Access Memories (2013), con l’irresistibile featuring con Pharrell Williams e Nile Rodgers in Get Lucky, è stato premiato nel 2014 come album dell’anno e miglior album dance/elettronico ai Grammy Awards 2014.

Dal momento che i Daft Punk si sono sciolti il loro agente rifiuta di rilasciare dichiarazioni su un eventuale ritorno sulle scene in tempi più maturi, tanto meno di eventuali carriere soliste da parte dei due elementi.