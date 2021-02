Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati oggi in comune. Completo bianco e converse per lei, abito scuro più tradizionale per lui. La coppia ha pronunciato il fatidico “Sì” oggi, lunedì 22 febbraio, diventando ufficialmente marito e moglie.

A condividere la prima foto sui social è stata la stessa Fiorella Mannoia nel suo grande giorno. La cantante è convolata a nozze oggi con il suo compagno, il docente di canto Carlo Di Francesco, noto per essere stato tra i professori di Amici di Maria De Filippi nelle scorse edizioni.

“Dopo 15 anni…ebbene…SÍ”, scrive Fiorella Mannoia su Instagram nel condividere l’immagine di apertura di questo articolo, scattata dal fotografo Francesco Scipioni. Dopo 15 anni di fidanzamento, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati e hanno condiviso con i rispettivi follower la prima immagine scattata da marito e moglie.

Poco convenzionale risulta l’abito scelto dalla cantante per il suo grande giorno con l’amore della sua vita. Nessuna gonna né abito lungo, niente tacchi vertiginosi sfoggiati in TV e ai concerti per lei ma piuttosto un completo con comode Converse che denotano il suo animo giovanile con quel tocco di eleganza che da sempre la contraddistingue.

La notizia delle nozze era giunta in rete a fine gennaio, a sorpresa. Le pubblicazioni erano state intercettate dal settimanale Di Più che aveva reso noto l’imminente lieto evento con pochi dettagli precisi, tuttavia, a proposito della data del matrimonio.

Fiorella Mannoia (66 anni) ha sposato Carlo Di Francesco (41 anni) oggi. Tra i due ci sono 25 anni di differenza ma sono nulla in confronto all’amore che li lega da più di un decennio!

Qui sotto la prima foto da marito e moglie condivisa da Fiorella Mannoia sui social oggi: