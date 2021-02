Matteo Trapanese, di Calvizzano in Provincia di Napoli, 21 anni di cui 16 trascorsi suonando e componendo. Il suo primo approccio al mondo discografico parte in maniera inusuale per un ragazzo della sua età.

È il jazz infatti alla base di un’assenza, il suo brano d’esordio per il quale è stato prodotto un bellissimo video che vede una sedia rossa come protagonista.

Gianluca Di Pietro incontra Marco Trapanese per MyBandTv.

Di seguito la video intervista.