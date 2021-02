Altra polemica social, altro scivolone nella casa del Grande Fratello vip 2020. I concorrenti ancora non hanno ben capito che alcune parole devono essere pesate e che, soprattutto, non passano mai inosservate e questa volta è toccato proprio a Tommaso Zorzi finire nella bufera per via di alcune frasi poco felici dette ai danni di Giulia Salemi. Non è la prima volta che l’influencer rimarca il comportamento dell’amica, o forse ex, in balia dei fumi dell’alcol, e anche in queste ore ha fatto lo stesso scomodando addirittura Amy Winehouse e non solo. Se trovate il nome dell’artista morta nel luglio del 2011 in tendenza, è proprio perché Zorzi ha paragonato a lei la Salemi parlando della sua dipendenza dall’alcol.

Al grido di “Giulia è come Amy Winehouse quando beve, non riesce a trattenersi”, Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 la spara grossa ma non si ferma qui e questo non fa che peggiorare le cose. L’influencer infatti continua rilanciando: “Quando esce la mandiamo a San Patrignano” tirando fuori quindi anche la droga visto che si tratta di una comunità di recupero per tossicodipendenti.

Inutile dire che a quel punto sui social si è scatenato l’inferno soprattutto perché le parole di Tommaso Zorzi non solo sembrano fuori luogo ma addirittura una diffamazione bella e buona che, alcuni fanno notare, arriva dritta da chi in questi mesi il gomito lo ha alzato spesso. Uno dei tweet più significativi a riguardo recita: “Paragonare ad Amy Winehouse morta alcolizzata e tirare in ballo San Patrignano, comunità di recupero per tossicodipendenti mi sembra diffamazione bella e buona… Per un paio di calici a settimana, e detto da Zorzi poi che si è ubriacato spesso…”.

Paragonare ad Amy Winehouse morta alcolizzata e tirare in ballo San Patrignano, comunità di recupero per tossicodipendenti mi sembra diffamazione bella e buona… Per un paio di calici a settimana, e detto da Zorzi poi che si è ubriacato spesso… — Gioantyn (@alnomepensodopo) February 18, 2021

Sarà punito per queste sue parole? Sarà chiamato a scusarsi questa sera durante la nuova puntata del programma?