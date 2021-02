Al Grande Fratello Vip 2020 domani sera potrebbe essere proprio Maria Teresa Ruta la regina perché dopo la discussa eliminazione di venerdì, sembra proprio che toccherà a lei arrivare in studio e, molto probabilmente, dire la sua sui concorrenti della casa. Naturalmente non si potrà non parlare di tutto quello che è successo in casa negli ultimi giorni con la spaccatura tra lei e i suoi due amici di sempre, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Proprio l’influencer ha votato l’amica tradendola e questo l’aveva scossa lasciandole l’amaro in bocca ma nessuno avrebbe mai pensato che una come Samantha de Grenet potesse battere la Ruta al televoto.

Sui social è esplosa la polemica perché in molti continuano a pensare che il televoto sia truccato e la dimostrazione sarebbe in tanti colpi di scena dalla finale per Dayane Mello, a quella di Pierpaolo Pretelli (che ha battuto il favorito Andrea Zelletta) e finendo proprio all’eliminazione di Maria Teresa Ruta. La stessa Dayane Mello ha fatto notare che dopo oltre venti salvataggi, non è possibile uscire con concorrenti poco forti. E allora cosa è successo davvero? Forse proprio le manipolazioni degli Zorzando hanno causato l’uscita di scena della conduttrice?

Eccola su Instagram qualche ora fa:

Nonostante siano passati due giorni dall’eliminazione di Maria Teresa Ruta, il suo silenzio social e in tv, lasciano pensare che sarà proprio la puntata di domani sera del Grande Fratello Vip 2020 il luogo e il momento giusto per dire la sua. Ma cosa succederà? Già nei giorni scorsi Zorzi, punto da Giulia Salemi sul suo comportamento con i suoi amici, aveva deciso di prendere la porta ed uscire (trovandola poi chiusa) salvo poi tornare indietro. Cosa potrebbe succedere in diretta con uno scontro tra i due? Inutile dire che sarebbe meglio preparare i pop corn in attesa di scoprirlo.