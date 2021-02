Debutta anche in Italia il 19 febbraio il reboot El Internado: Las Cumbres, il nuovo format di Amazon Prime Video ispirato alla celebre serie spagnola di Antena 3 che spopolò nel mondo oltre dieci anni fa.

Per l’occasione, sono tornati nei panni dei loro personaggi anche Blanca Suarez e Yon Gonzalez, due degli attori che più hanno fatto carriera dopo aver partecipato alla serie originale El Internado: La Laguna Negra da giovanissimi. Ora i due attori appaiono ne El Internado: Las Cumbres nei panni dei loro personaggi Julia e Iván per un piccolo cameo, in omaggio al format del 2007. Per loro si tratta della prima reunion dalla fine de Le Ragazze del Centralino, la prima serie spagnola di Netflix nella quale hanno interpretato Lidia e Francisco: nello stesso format erano apparsi anche altri attori de El Internado: La Laguna Negra, come Martiño Rivas e Denisse Peña (anche loro nel cast de Le Ragazze del Centralino), a dimostrazione di quando quel mistery adolescenziale abbia fatto da palestra per tanti attori spagnoli avviando le loro carriere. Un nome su tutti, quello di Ana De Armas, che oggi è una delle attrici più ricercate di Hollywood.













Al di là del piccolo richiamo nostalgico col cameo di Suarez e Gonzalez, che si aggiunge a quello di Aida Domenech nel ruolo di Dulceida, il resto del cast de El Internado: Las Cumbres è invece composto da attori giovanissimi nei panni degli studenti del misterioso collegio e volti noti tra gli adulti che interpretano i loro insegnanti. Gli allievi del collegio sono Amaia (Asia Ortega), Paul (Albert Salazar), Adèle (Daniela Rubio), Paz (Paula del Río), Julio (Gonzalo Díez), Eric (Daniel Arias), Inés (Claudia Riera) e Manuel (Carlos Alcaide). Tra gli adulti del cast, invece, Natalia Dicenta interpreta Mara, la direttrice del collegio a capo del corpo docente composto da Elvira (Mina El Hammani), insegnante di scienze, Mario (Lucas Velasco), insegnante di ginnastica, León (Joel Bosqued), insegnante di musica, Elías (Alberto Amarilla, in arrivo nel cast de La Casa di Carta 5), monaco e insegnante di latino, Arturo (Kandido Uranga), abate del monastero. Inoltre l’attore Ramiro Blas, già volto di Sandoval di Vis a Vis, interpreta Dario, padre di Inés.

El Internado: Las Cumbres racconta una storia diversa rispetto all’originale a cui si ispira solo per l’ambientazione e le atmosfere mistery: la trama si svolge in un collegio situato accanto a un vecchio monastero, in un luogo inaccessibile tra le montagne, completamente isolato dal mondo. Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici, accolti dai docenti come fossero degli scarti della società: vivranno sotto la rigida e severa disciplina imposta dai loro insegnanti che dovrebbero forgiarli e prepararli al reinserimento sociale. In questa condizione di costrizione si ritroveranno ad vivere avventure terrificanti: la foresta che li circonda, infatti, è circondata da antiche leggende e nasconde minacce ancora presenti.

Prodotta The Mediapro Studio (già dietro The Head, il thriller Amazon con Alvaro Morte) e Atresmedia Studios (La Casa de Papel, Vis a Vis), El Internado: Las Cumbres è scritta da Asier Andueza, co-creatore della serie insieme a Laura Belloso, Sara Belloso e Abraham Sastre, che hanno già firmato le sceneggiature di El Internado: La Laguna Negra, la storica serie trasmessa dal 2007 al 2010 a cui questo reboot si ispira.