Quando le riprese dell’ultima stagione sono ormai in fase avanzata e si attende soltanto l’annuncio del debutto su Netflix, arriva la notizia dell’ennesima new-entry nel cast de La Casa di Carta 5: si tratta di Alberto Amarilla, attore spagnolo originario di Cáceres che sta per debuttare anche nel reboot de El Internado, in arrivo su Amazon Prime video a febbraio.

L’attore si è unito al cast de La Casa di Carta 5 per quello che sarà l’ultimo capitolo dedicato alla rapina del Professore e dei suoi sodali alla Banca di Spagna (non è ancora chiaro se sarà l’ultima stagione della serie in senso stretto, come suggerito da Netflix, o soltanto la conclusione del colpo della banda).

Non sono ancora noti i dettagli che riguardano il personaggio interpretato da Alberto Amarilla ne La Casa di Carta 5: la testata spagnola Formula TV dà però notizia del suo ingresso nel cast, come ennesima new entry che si aggrega alle tante già previste per questa stagione. In particolare, Amarilla si aggiunge ai già annunciati Patrick Criado, José Manuel Seda e soprattutto Miguel Ángel Silvestre nel ruolo del fidanzato di Tokyo nei flashback della serie (l’attore sta per debuttare anche in Sky Rojo, nuova serie Netflix creata e prodotta dallo showrunner de La Casa de Papel Alex Pina).

Secondo quanto riporta l’Internet Movie Database, Amarilla dovrebbe apparire soltanto nel primo episodio de La Casa di Carta 5.

Amarilla è diventato un volto noto del piccolo schermo in Spagna dopo aver partecipato a diverse fiction e soap operas come Acusados, El Ministerio del Tiempo e Velvet e si prepara a fare il salto di popolarità sulla scena internazionale in questo 2021 con due importanti format distribuiti in tutto il mondo. Prima del rilascio de La Casa di Carta 5, infatti, dal 19 febbraio sarà uno dei volti de El Internado: Las cumbres, reboot della serie spagnola El Internado prodotto da Amazon, in cui interpreta il ruolo di un monaco.

Come testimonia il video di Alvaro Morte e Pedro Alonso (Il Professore e Berlino nella serie Netflix), le riprese de La Casa di Carta 5 sono ancora in corso e la stagione non debutterà prima della prossima primavera/estate sulla piattaforma.