“Concediti una coccola e regala un sorriso”, con questo slogan, e in vista della Festa della Donna, l’associazione Raggi di Sole invita tutti ad approfittare delle bellezze e dei benefici dell’Olio di Argan per regalare la stessa emozione ad una paziente oncologica. La onlus ha voluto mettere in campo tutte le sue forze per un’iniziativa degna di nota che permetterà a tutti coloro che vorranno acquistare un Olio di Argan puro Bio da 100 ml di farlo arrivare anche alle pazienti oncologiche. L’iniziativa “Dona un olio d’Argan” è valida fino al prossimo 28 febbraio e sarà possibile acquistare il prodotto sul sito www.elisirdargan.it. Con Elisir d’Argan e l’associazione Raggi di Sole sarà possibile fare doppiamente felice una donna con un solo gesto, una carezza che arriverà lontano, questo è certo.

Ma che cos’è l’Olio di Argan?

L’olio di Argan si ottiene estraendolo da una sorta di mandorla che nasce dall’Argan (Argania spinosa o Argania sideroxylon), un albero diffuso negli aridi paesaggi del sud ovest del Marocco. Sono proprio questi alberi, longevi anche in territorio dove l’acqua scarseggia, che danno vita a dei frutti di colore verde che al suo interno contengono un nocciolo particolarmente duro che nasconde due o più mandorle. Proprio da qui si estrae l’Olio di Argan che viene usato sia nel campo alimentare che nel campo della cosmesi.

Dal punto di vista alimentare, l’olio di Argan è molto simile per le sue caratteristiche al nostro olio d’oliva incorporando quelli che sono i benefici: tiene sotto controllo i livelli di colesterolo “cattivo” (LDL), abbonda di antiossidanti ma è a basso contenuto di acido alfa linolenico (omega-3). E in campo cosmetico? Molto spesso si sente parlare di Olio d’Argan in questo settore. Ne contempliamo la presenza in bagnoschiuma, negli shampoo, in creme e in profumi, ma quali sono i benefici per la pelle o per i nostri capelli e come possiamo utilizzarlo?

Quali sono le proprietà dell’Olio di Argan?

Grazie alle sue proprietà, l’Olio di Argan è sicuramente uno degli ingredienti più interessanti anche dal punto di vista cosmetico. Proprietà antiossidanti, idratanti, elasticizzanti ed emollienti lo rendono unico tenendo bene insieme anche vitamina E, carotene e xantofilline. Le qualità sono quindi utili e declinabili in diversi ambiti della bellezza. Per avere luminosità e morbidezza sulla pelle ne bastano poche gocce nell’acqua del bagno o magari da applicare direttamente sulla pelle.

Gli antiossidanti presenti lo rendono utile anche per la protezione da parte di agenti esterni quali il sole, il vento o addirittura sostanze inquinanti o metalli pesanti. Va detto comunque che, nonostante il suo effetto di protezione, l’olio di Argan non può sostituirsi alle protezioni tipiche dei solari soprattutto quelli ad alta gradazione. Il nostro prezioso ingrediente e dono della natura, può essere un supporto anche in età avanzata grazie alle sue attività antietà e antirughe e non solo. I suoi benefici non sono rintracciabili solo sulla pelle ma anche sui capelli su cui è possibile applicarlo grazie agli impacchi in grado di agire su fragilità e debolezza.

Una curiosità importante? Alcuni esperti sono pronti a sottolineare il fatto che poche gocce di olio di Argan possono agire anche contro la forfora, in quel caso basterà massaggiarne alcune gocce sul cuoio capelluto. Siamo sicuri che i benefici sono solo questi? Ancora una volta la nostra risposta è no perché nella lunga lista dei suoi impeghi c’è anche quello in gravidanza. Proprio in associazione con il famoso olio di mandorle dolci, quello di Argan può intervenire anche sulla prevenzione delle smagliature sul seno, sulla pancia, cosce e glutei in gravidanza. Non ci rimane quindi di acquistarlo e tenerlo in casa per scoprire i suoi benefici magari testandolo sulla nostra pelle e anche in famiglia, anche sui più piccoli.