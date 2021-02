Dopo le riprese di Firenze in cui è andato in scena il matrimonio di Elena, L’Amica Geniale 3 sbarca a Torino per quello che sarà il suo futuro da scrittrice. Secondo quanto riporta torinoggi.it sembra proprio che cast e troupe siano già in movimento visto che le riprese prenderanno il via già lunedì 22 febbraio per le scene in cui la nostra Elena sarà a Milano per il lancio del suo primo romanzo. Dopo tre settimane di preparazione, cast e troupe gireranno per sei giorni circa proprio nel centro città a Torino e, in particolare, sembra che i luoghi scelti siano tra il Dipartimento di Chimica in via Pietro Giuria e a Palazzo Campana.

A quel punto L’Amica Geniale 3 racconterà proprio l’arrivo di Lenù a Milano, all’inizio degli anni ’70, per la presentazione del suo primo libro. Ma siamo sicuri che sia ancora Margherita Mazzucco a vestire i panni della dolce Elena? Al momento non ci sono ancora novità riguardo al suo ruolo e nemmeno rispetto alla possibilità che arrivino sul set le nuove attrici che dovranno dare vita a Elena e Lila in versione adulta. Il cambio di guardia è stato già annunciato ma non è ancora arrivato.

Le riprese torinesi saranno realizzate con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e conteranno la presenza sul set di varie figure professionali piemontesi per un totale di circa 300 comparse coinvolte. In Storia di Chi Fugge e di Chi Resta porterà in tv la storia di Lila, ormai impegnata insieme ad Enzo a lavorare in fabbrica e studiare per riuscire a lavorare poi all’Ibm mentre il quartiere diventa sempre più pericoloso per lei e la sua famiglia, ma anche quella di Elena che, dopo il matrimonio con Pietro, sarà travolta dal suo impegno in famiglia e questo la spingerà a mettere in secondo piano la sua vita da scrittrice, ma a quale costo?