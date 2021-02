Sono passati tanti anni e oggi Lorenzo, figlio di Vasco, parla di Gabri e racconta la sua verità alle colonne di Leggo. 28 anni fa usciva Gli Spari Sopra e Gabri era una delle bellissime tracce del disco. Da quella Gabri, infatti, inizia la confessione di Lorenzo Rossi Sturani, terzo figlio di Vasco Rossi.

A 14 anni Lorenzo aveva scelto di conoscere suo padre. Sì, perché suo padre è il rocker di Zocca, un nome di un certo peso sia nel mondo dello spettacolo che nella cultura italiana. Vasco, nel 1993, aveva dedicato Gabri alla madre di Lorenzo. Gabriella Sturani aveva già raccontato quella relazione nel 2013 in un’intervista a Vanity Fair.

Vasco e Gabri rimasero insieme per due anni e la loro storia d’amore fu intensa. Per questo il Blasco le dedicò quel brano così straziante e malinconico. Quando Gabriella Sturani rimase incinta del piccolo Lorenzo, come ella stessa raccontò a Vanity Fair, Vasco si accorse che non era ancora il momento di diventare padre.

Oggi Lorenzo ha 34 anni e con orgoglio afferma di essere il figlio di Vasco Rossi. Speaker radiofonico e impiegato di VivaTicket, ha iniziato il suo percorso proprio nella stessa Punto Radio fondata da Vasco. Oggi, soprattutto, Lorenzo è un uomo felice, un uomo innamorato e un padre “che vuole dare tutto quello che non ha ricevuto da piccolo, presenza, amore e tanta continuità”.

Il palco e la musica? Essere il figlio di Vasco Rossi non significa avere le stesse aspirazioni. Lorenzo non ha mai sentito il bisogno di cantare né di suonare. La sua vera passione è la radio, e oggi non sente più il peso di quel cognome così famoso e ingombrante anzi, non nasconde di amare canzoni come Sally, Un Gran Bel Film e Cambia-menti.

Quando il figlio di Vasco parla di Gabri non può non pensare alla canzone, e confessa: “Mi passano le immagini di mia mamma, momenti di felicità, ricordi belli”.