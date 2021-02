Non è facile, non lo è per niente, scegliere i 5 migliori brani di Fabrizio De André senza tralasciarne altri. Faber le azzeccava tutte, e questo linguaggio informale è un chiaro sintomo dell’impossibilità di stilare una lista che non generi dissapori e disaccordi. Poeta, rivoluzionario, anticonformista, anarchico e crepuscolare, pochi come Faber hanno saputo cantare gli ultimi, la denuncia sociale, la religione, l’amore e la bellezza con la sensibilità di un’anima inquieta e perfetta. Pochi, veramente pochi.

La Canzone Di Marinella (1964)

Scritta nel 1962 e pubblicata due anni dopo come lato B del singolo Valzer Per Un Amore, La Canzone Di Marinella è ispirata a un reale fatto di cronaca che, secondo un appassionato, riguarda una prostituta di nome Maria Boccuzzi ritrovata cadavere il 29 gennaio 1953. Il brano viene portato al successo da Mina nel 1967.

La Ballata Dell’Amore Cieco (O Della Vanità) (1966)

Ritmata e divertente, La Ballata Dell’Amore Cieco è un classico di Faber: il poeta genovese racconta la storia di “un uomo onesto, un uomo probo” alle prese con una femme fatale in uno stato di sudditanza emotiva che finirà nel sangue.

Via Del Campo (1967)

Da quando Fabrizio De André ha pubblicato Via Del Campo, con l’arrangiamento firmato da Enzo Jannacci, i carruggi di Genova non sono più gli stessi. Verismo ed empatia traspaiono ancora in quelle parole, in quelle note e in quella frase: “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori”.

Hotel Supramonte (1981)

Hotel Supramonte è il racconto emozionante del sequestro subito da Fabrizio De André e Dori Ghezzi in Sardegna nel 1979. Un diario, uno sfogo che ancora oggi si rivela una delle canzoni più intime di Faber.

Dolcenera (1995)

Contenuta nell’ultimo album Anime Salve (1995), Dolcenera è una delle canzoni più rappresentative del cantautore genovese, in assoluto uno dei migliori brani di Fabrizio De André.