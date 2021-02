Al Festival di Sanremo 2021 mancano pochissimi giorni, ma siamo sempre in tempo per fare il punto della situazione. In questa edizione la kermesse si presenta diversa dal solito per ovvie ragioni. Nonostante tutto non mancano le polemiche e i lati oscuri. Buona parte dei rumors e dei lanci gossip dell’ultimo mese sono stati messi sul piatto da Fiorello nel corso della prima conferenza stampa del Festival andata in onda dagli studi di Viale Mazzini di Roma, e non dalla sala casinò del Teatro dell’Ariston come da tradizione.

Il Festival di Sanremo 2021 su Clubhouse con Red Ronnie

Speaker d’eccezione, dopo l’appuntamento con Michele Monina del 10 febbraio, sarà l’esperto Red Ronnie che insieme a Giovanni Carzana, social media strategist di Optimagazine, ci parlerà del Festival di Sanremo 2021. L’appuntamento è fissato per le 17 di oggi, mercoledì 17 febbraio, sulla room di OM su Clubhouse, l’innovativo social network vocale disponibile per i dispositivi Apple.

Non si esclude la presenza di ospiti, e Red Ronnie farà un recap di tutto ciò che sappiamo sul nuovo Festival di Sanremo 2021 che quest’anno andrà in onda senza un pubblico in sala e nel rispetto di tutte le disposizioni anti Covid previste dal Governo italiano per contenere l’avanzata della pandemia del virus SARS-CoV-2.

La room di OM su Clubhouse

OM è uno dei primi magazine a sbarcare su Clubhouse con appuntamenti ricchi di novità e approfondimento, e tutti sappiamo che quando si tratta di Red Ronnie si può benissimo parlare di divulgazione. La room di OM vi aspetta dunque alle 17 su Clubhouse. Come raggiungerci?

Per tutti coloro che non sono ancora iscritti è sufficiente seguire questi passaggi:

Chiedete l’iscrizione e fatevi accettare da qualcuno che vi abbia tra i contatti in rubrica;

Come partecipare

Gli utenti già iscritti a Clubhouse possono partecipare cliccando semplicemente su questo link. Vi diamo appuntamento questo pomeriggio alle 17 per parlare del Festival di Sanremo 2021 insieme a Red Ronnie e Giovanni Carzana.