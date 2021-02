Tra i più grandi successi di Ed Sheeran c’è una delle correnti musicali più apprezzate degli ultimi 15 anni, e abbiamo ragione di dirlo. Britannico, ispirato, polistrumentista e cantautore, dagli esordi ha insegnato al mondo il suo universo di dolcezza, scaltrezza e sentimento, fino a collaborare con nomi eccellenti in un continuo moto di sperimentazione e ricerca. Tutti lo immaginiamo con la sua chitarra, perso in una sorta di one man show mentre intrattiene folle adoranti. Ed Sheeran è proprio così: un artista completo e sensibile.

Lego House (2011)

Lego House fa parte di quei brani che non possono mancare nella scaletta di un artista. Il brano è il terzo estratto di + (2011), terzo disco in studio dell’artista britannico, ed è così determinante per la sua carriera da esser diventato lo pseudonimo della giovane stella di X Factor Casadilego.

+ Audio CD – Audiobook

01/24/2012 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

Sing (2014)

Scritta a quattro mani con Pharrell Williams, Sing è il primo singolo estratto dal quarto album X (2014). Oltre ad aver raggiunto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito, il brano è stato il primo a svettare anche in Australia nella carriera dell’artista. Tra folk rock e r’n’b, Sing prende ispirazione dalla musica di Justin Timberlake.

X Audio CD – Audiobook

09/11/2015 (Publication Date) - Space1999 (Publisher)

Shape Of You (2017)

Contenuto nel disco Divide (2017), Shape Of You – probabilmente un gioco di parole su “shame on you” – nel 2018 ha vinto il Gramy Awards come migliore canzone pop solista.

÷ (Divide) Audio CD – Audiobook

03/03/2017 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

I Don’t Care (2019)

Come già anticipato Ed Sheeran è forte anche di collaborazioni eccellenti. Nel caso di I Don’t Care il cantautore britannico ha duettato con Justin Bieber per la raccolta No.6 Collaborations Project (2019).

Beautiful People (2019)

No.6 Collaborations Project (2019) è un party tra r’n’b, rock, pop e latin pop. Beautiful People è un duetto con Khalid, una bomba che apre il disco e che merita un posto speciale tra i più grandi successi di Ed Sheeran.