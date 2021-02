La Disney ha svelato il primo trailer di Cruella, l’atteso film che racconta le origini di Crudelia DeMon, antagonista de La carica dei 101. Interpretata da Glenn Close nell’iconica pellicola del 1997, spetta ora al Premio Oscar Emma Stone l’arduo compito di riportare sulla scena una delle cattive Disney più amate.

Prima ancora di andare a caccia di dalmata per arricchire la sua collezione di pellicce, Crudelia era una giovane creativa determinata a farsi un nome nel mondo della moda. Una serie di eventi la trasformano in una donna vendicativa e certamente malvagia. Nel trailer di Cruella la vediamo mostrare anche diversi abiti e l’hairstyle che l’ha resa celebre ne La carica dei 101.

La Disney ha fornito una sinossi ufficiale del film, fornendo ulteriori dettagli sui personaggi che si uniscono a Crudelia DeMon nella sua storia:

Cruella, ambientata nella Londra degli anni ’70 durante la rivoluzione punk-rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme riescono a farsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il gusto di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda che è incredibilmente chic e spaventosamente altezzosa, interpretata dalla due volte vincitrice dell’Oscar® Emma Thompson (Howards End, Ragione & Sentimento). Ma il loro rapporto mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e diventare Crudelia, una giovane donna folle, alla moda e vendicativa.

Diretto da Craig Gillespie (Tonya), da una sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara, Cruella è prodotto da Andrew Gunn (Quel pazzo Friday), Marc Platt (Il ritorno di Mary Poppins) e Kristin Burr (Christopher Robin). Nel cast, oltre Emma Stone ed Emma Thompson, anche Michelle Wright e Jared LeBoff. Glenn Close è tra i produttori esecutivi. I costumi sono stati realizzati dal due volte Premio Oscar Jenny Beavan (Mad Max: Fury Road, Camera con vista).

L’uscita del film è prevista (salvo nuovi slittamenti) a maggio 2021. Di seguito, il trailer di Cruella in lingua originale: