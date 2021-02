In attesa della nuova stagione, martedì 16 febbraio va in onda su FoxCrime il finale di The Intern 5, con gli ultimi due episodi in prima visione assoluta per l’Italia.

La serie francese, dal titolo originale La Stagiaire, è in onda sul canale 116 di Sky da gennaio coi nuovi episodi e la programmazione è giunta ora al finale di The Intern 5, che non rappresenta però quello dell’intera serie visto che il format è già stato rinnovato per una sesta stagione. La storia della stagista Constance Mayer (Michèle Bernier), che dopo essere stata vittima di un errore giudiziario decide di rimettersi in gioco a cinquant’anni laureandosi in giurisprudenza e intraprendendo una carriera da aspirante magistrato, continuerà con nuovi episodi che sono già stati trasmessi in Francia.

Su FoxCrime gli episodi 7 e 8, in onda in prima tv il 16 febbraio dalle 21.05, rappresentano il finale di The Intern 5: ecco le trame.

Nozze Funeste

Nel bel mezzo di una festa di nozze, una giovane cameriera viene trovata uccisa. Boris e Constance possono avvalersi delle foto dell’evento per capire cosa sia successo.

Mai Più Senza Lea

Il corpo di una donna, divorziata dal marito con cui condivideva la custodia della figlia, viene trovato nella casa di famiglia. La donna stava scappando… Ma da chi?

Il finale di The Intern 5 apre la strada alla sesta stagione, in cui la coppia composta da Constance e Boris si ritroverà ancora sul campo per investigare su nuovi delitti. Nel primo episodio della sesta stagione, il corpo di un uomo viene trovato in fondo a un burrone e il sospetto è che sia stato ucciso dai bracconieri, mentre nel secondo un giovane YouTuber e influencer viene trovato morto a casa dei suoi genitori e Constance e Boris indagano sulla sua famiglia in crisi.

Il poliziesco francese, ideato da Laurent Burtin e Isabel Sebastain, ha esordito in Italia nel 2017 su FoxCrime, che dopo il finale di The Intern 5 trasmetterà anche la sesta stagione, la cui programmazione non è ancora nota.