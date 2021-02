Quali sono i più grandi successi di The Weeknd? Classe 1990, Abel Tesfaye è in assoluto la nuova star del contemporary r’n’b e negli ultimi tempi si è fatto spazio nelle charts grazie alle geniali contaminazioni tra la black music e il synth pop anni ’80. Nella sua libreria personale, inevitabilmente, ci sono i dischi dei Fugees ma anche tanti vinili dei Clan Of Xymox, degli Eurythmics, degli Alphaville e dei Depeche Mode. Lo dicono i suoi brani: l’ultimo disco After Hours (2020) è una perla rara e preziosa del nostro tempo.

Love Me Harder (2014)

Già dagli esordi – almeno per il mainstram – The Weeknd ha collaborato con artisti eccellenti. È il caso di Ariana Grande in Love Me Harder, singolo contenuto nel disco My Everything della popstar statunitense.

Earned It (2014)

Dopo il successo di Love Me Harder The Weeknd partecipa alla colonna sonora del film Cinquanta Sfumature Di Grigio con due brani: Earned It e Where You Belong. Nel primo caso registra il suo primo vero successo come solista il brano viene candidato come migliore colonna sonora r’n’b ai Grammy Awards del 2016 e come miglior canzone ai Premi Oscar 2016.

I Feel It Coming (2016)

Abbiamo parlato di collaborazioni eccellenti? I Feel It Coming, contenuta nel disco Starboy, è stata registrata insieme ai Daft Punk così come la title track del disco.

Blinding Lights (2020)

Lanciata da uno spot e poi inserita nel fortunatissimo After Hours (2020), Blinding Lights vince proprio per quella spinta synth-pop anni ’80 che ricorda tanto Take One Me degli A-ha ma soprattutto per la spassionata dedica alla compagna Bella Hadid.

In Your Eyes (2020)

Sull’onda di Blinding Lights, In Your Eyes è uno dei momenti più entusiasmanti di After Hours (2020): synth pop, con un ritornello audace e un video geniale, rientra di diritto tra i più grandi successi di The Weeknd che non ci stanchiamo di riascoltare.