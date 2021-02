E se il nuovo amore di Azzurra arrivasse da lontano, magari dalla Turchia? Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6 potrebbe introdurre un personaggio alla fine di questa stagione e chissà se tornerà anche nella prossima.

Stando a un’indiscrezione lanciata da Bubino Blog, l’attore turco, richiestissimo nel nostro Paese, sarebbe in dirittura d’arrivo al Convento degli Angeli di Assisi. La sua presenza, però, non si limiterà a un solo cameo, come aveva fatto Stefano De Martino, ma potrebbe interpretare un personaggio fisso. E chissà se non riesca a far breccia nel cuore di qualcuna, magari proprio di Azzurra, la cui vocazione vacilla?

Nelle scorse puntate, la novizia era molto decisa a trovare una madre per la piccola Penny, non rendendosi conto che la bambina si è ormai affezionata a lei e intende restare al convento. Il desiderio di maternità sarà quindi più forte dei suoi voti?

Le riprese con Can Yaman non sono ancora iniziate, come avvisa Bubino Blog, dato che Elena Sofia Ricci aveva dichiarato che si continuerà a girare Che Dio ci Aiuti 6 anche durante la messa in onda delle puntate su Rai1. La pandemia ha seriamente sconvolto i piani della fortuna fiction, che ha riaperto i battenti in estate. Le riprese si sono quindi svolte un po’ in ritardo e terminate giusto in tempo per il lancio a gennaio 2021. Eppure, a quanto pare, resta da girare ancora qualche puntata.

Bubino Blog ne è sicuro e conferma l’ufficialità della presenza di Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6. C’è comunque un “ma”: infatti tutto dipende dagli impegni dell’attore turco, che ha un’agenda foltissima. Dalla serie tv su Le fate ignoranti, annunciata oggi da Disney+ Star, al remake di Sandokan, il bel Can Yaman non ha un attimo di respiro. Come andrà a finire? In ogni caso, il ruolo della star turca sarà quello di un barista attraente a cui resistere sarà davvero impossibile. Perfino per una determinata Azzurra Leonardi.