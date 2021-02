Aprile di Modestino è quel che si può dire una partenza “a bomba”, con parole che si puntellano per sorreggere la più nobile e ancestrale accezione che l’amore merita. Sì, perché Alberto Casaburi, questo il nome di battesimo del giovane artista, crede ancora nella possibilità di raccontare il sentimento più tormentato dal contenitore del classico.

Aprile di Modestino

Aprile di Modestino è la ballata che l’amore aspettava. Non mancano le contaminazioni, dal soul pop all’elettronica, che l’artista centellina per disegnare la sua serenata. Il risultato è un corteggiamento senza freni, gentile e poetico, che rispetta il percorso scelto da Modestino che il 29 gennaio ha debuttato come solista.

Aprile, come suggerisce il titolo, è il punto chiave dal quale partire per immaginare la primavera emozionale dopo l’inverno. Sulla neve, infatti, può bruciare una vera passione. Il candore del gelo e l’innocenza selvaggia del freddo sono la messa alla prova di un amore destinato a sbocciare.

L’artista

Con Aprile Alberto Casaburi mette in cantiere le sue doti da cantautore. Per questo nuovo progetto si affianca al produttore Mauro Romano – reduce dalle esperienze con gli Aldolà Chivalà e i Bisca – e si getta nel gioco della carriera solista. Aprile è la risultante di una lunga storia di poesia e musica, un approccio all’arte che ha fortemente del personale dal quale, una volta che lo scopri, non puoi più prescindere.

Il video di Aprile di Modestino

Nel video di Aprile di Modestino firmato da Raffaele Aquilante troviamo l’artista in compagnia dell’attrice Josepha Pangia. Insieme inscenano una passione con la neve sullo sfondo, una sorta di brindisi al “folle sentimento” che merita lo stesso rispetto di una divinità o di un genitore buono. Di seguito il testo di Aprile di Modestino seguito dal video che esce ufficialmente oggi, martedì 16 febbraio, in tempo per prepararci alla nostra primavera.

Testo