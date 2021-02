Si avvicina il finale di L.A.’s Finest 2, il poliziesco al femminile con Gabrielle Union e Jessica Alba in onda ogni lunedì in prima serata su FoxCrime: quello del 15 febbraio è il penultimo appuntamento con la seconda stagione della serie, che terminerà col tredicesimo episodio il 25 febbraio.

Prima serie tv del servizio via cavo americano Spectrum, L.A.’s Finest è stata distribuita in diversi Paesi: in Italia è arrivata in anteprima assoluta su FoxCrime nel 2020 e quest’anno la stessa rete ha trasmesso la seconda stagione. Ora la programmazione si avvia verso il finale di L.A.’s Finest 2, che vedrà ancora una volta Sydney “Syd” Burnett (Gabrielle Union) e Nancy McKenna (Jessica Alba) indagare su un caso a Los Angeles senza risparmiarsi.

La seconda stagione della serie nata come spin-off dal franchise Bad Boys è composta da 13 episodi, esattamente come la prima: gli ultimi due prima del finale di L.A.’s Finest 2 sono in onda lunedì 15 febbraio in prima serata sul canale 116 di Sky. Ecco le trame dei due episodi, intitolati rispettivamente L’Interrogatorio e Scelte Difficili.

Syd e Baines sono sottoposte ad interrogatorio dagli Affari Interni sulla morte di Beverly Gamble. Le informazioni di Duke Ingram intanto portano la squadra ad una scoperta.

Mentre la squadra lavora per individuare Malcom Ward, Patrick aspetta il risultato delle elezioni. Syd intanto pensa di rivelare la verità sul deposito di rottami.

L’ultimo episodio, il finale di L.A.’s Finest 2, sarà trasmesso martedì prossimo, il 22 febbraio: intitolato Per La Vita, sarà il finale della serie nel suo complesso, visto che non è stata rinnovata per una terza stagione. Spectrum ha cancellato la serie poco più di un mese dopo che la seconda stagione ha debuttato sulla piattaforma lo scorso settembre.