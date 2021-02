Nel nuovo singolo di Federica Carta troviamo un fil rouge con tutte le produzioni precedenti. Mostro, questo il titolo, è la definizione di un percorso lungo e complesso, ma anche il punto fermo da mantenere per ritrovare l’accettazione della propria persona, la propria consapevolezza e soprattutto definire un muro tra noi e la visione che il mondo esterno ci esercita addosso. Tutto questo può soffocare e mordere.

Per scrivere questo brano Federica Carta si è circondata da penne autorevoli: parliamo di Riccardo Scirè e Galeffi, autori con il compito di tradurre in parole le sue sensazioni. Il testo è maturato nel corso del 2020 e la scelta è giustificata dall’affrancamento a quello stato di perfezione cui tutti, idealmente e almeno una volta nella vita, aspiriamo.

“Desideravo raccontare una parte della mia storia personale, ma alla fine ne è nato un brano nel quale spero tutti possano rivedersi. Ho passato gran parte del mio 2020 cercando di sentirmi migliore per me stessa e con ‘Mostro’ voglio essere vicina a chi si ritrova in balia delle mie stesse emozioni: avere dei momenti o delle giornate no è normale, siamo esseri umani, fa parte della crescita e della vita e tante volte questo ci dà la forza di rialzarci sempre più forti il giorno dopo. Non serve a niente nascondersi dietro la perfezione”.