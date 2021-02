Ormai voi tutti saprete che il Cashback di Stato può essere viziato dai giochetti dei furbetti (vi abbiamo spiegato in questo articolo che è in arrivo un nuovo algoritmo che dovrebbe sistemare alcune cose), non solo da parte degli acquirenti, ma anche di alcuni esercenti. Come riportato da ‘tariffando.it‘, il programma di Canale 5 ‘Striscia la Notizia’ ha messo in luce come un certo numero di tabaccai sfruttino la situazione a proprio vantaggio chiedendo un extra, senza nemmeno fornire spiegazioni ai clienti se la richiesta non parte direttamente da loro.

Si parla di una spesa non prevista compresa tra 1 e 1,50 euro per i pagamenti elettronici. Nel caso in cui i clienti dovessero chiedere gli esercenti in questione fanno presente che l’extra viene richiesto per fare fronte all’aumento delle commissioni dovute alle banche per i pagamenti tramite carta (cosa niente affatto vera visto che le commissioni sono rimaste le stesse, ed in alcuni casi anche diminuite, e comunque mai da far scontare ai clienti). Ci sono anche negozianti che, allo scopo di ridurre al minimo i pagamenti elettronici, offrono degli sconti particolari per coloro che decidono di pagare in contanti (ci sono vetrine con esposto dei cartelli a testimonianza), mettendo fuori gioco il Cashback (un comportamento che non fa loro onore, e che andrebbe assolutamente denunciato con forza).

Il programma nasce proprio per favorire i pagamenti elettronici allo scopo di combattere l’evasione fiscale, ed è quindi scorretto che taluni esercenti aggirino l’iniziativa in questo modo. A voi sono capitati episodi del genere (ovvero che vi siano commissionate spese del tutto ingiustificate, o magari promessi sconti per il pagamento in contanti), oppure finora vi siete imbattuti solo in negozianti onesti (come dovrebbe essere)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.