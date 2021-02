Il taglio narrativo dato a Come Un Animale dei Fast Animals And Slow Kids ci fa ricordare l’incipit del romanzo La Bambina Che Amava Tom Gordon di Stephen King: “Il mondo aveva i denti e in qualsiasi momento poteva morsicare”. Questo è ciò che nell’opera del Re del Brivido imparerà la piccola Trisha mentre dondola tra i sentieri dell’Appalachian Trail come una versione noir di Cappuccetto Rosso.

I FASK raccontano quello stesso labirinto, ma lo schiantano all’interno di ognuno di noi. Chi vive nella prigione dei propri demoni, del resto, sa molto bene cosa significhi avercela col mondo. L’odio verso l’esterno non è nient’altro che una semplificazione, un pretesto per non riconoscere di vivere nel disordine emozionale. La band perugina lo ha spiegato chiaramente.

“Come un animale racchiude in sé due anime: da una parte un lungo elenco di cose che accadono attorno a noi, che non vogliamo ma che accettiamo perché non possiamo fare altro, dall’altra parte il racconto di cosa accade quando tutto questo ci porta ad esplodere, a diventare come un animale ossia chi non usa la ragione, chi non riesce a gestire le insoddisfazioni della vita e arriva per questo a scoppiare, ad attaccare gli altri per difendersi, a dover fare uscire in qualche modo tutta la negatività, la pressione esistenziale che ci carichiamo addosso”.

Per raccontare l’inferno personale – che in molti punti del brano diventa uno specchio nel quale scorgiamo la nostra effige – Come Un Animale dei Fast Animals And Slow Kids si serve di un indie-punk-rock che in parte è tipico del loro stile, su certi versi invece ricorda il taglio più celebrativo dei 30 Seconds To Mars e soprattutto, per la ruvidità delle parole, avvicina la band di Aimone Romizi a Lo Stato Sociale. Lodo Guenzi, infatti, compare tra gli autori del brano.

Da Come Conchiglie i FASK hanno ripreso il cammino dopo il successo del disco Animali Notturni e si preparano sia alla riapertura dei concerti che a un potenziale nuovo disco di cui, però, ancora non rivelano dettagli. Si nota comunque una certa coerenza. Aimone Romizi e soci credono a un rock tutto loro, perché il rock non è soltanto una chitarra distorta bensì una sostanza che può cambiare forma.

Di seguito il testo di Come Un Animale dei Fast Animals And Slow Kids, un esorcismo contro i propri demoni gridato a gran voce e con il conforto delle chitarre distorte.

Testo

[Strofa 1]

Adoro alzarmi presto la mattina

Adoro far la fila ai ristoranti

Adoro il vino che sa di cartone

Adoro il trapano del muratore

Adoro i libri motivazionali

Che mi regalano i tuoi genitori

Adoro chi mi insegna la morale

Perché non ha imparato mai a godere

[Pre-Ritornello 1]

Non guardarmi i denti

Sai, anch’io so farti a pezzi

Coi miei difetti

[Ritornello]

E come un animale

Li uso per ferire

E come un animale

Io attacco per timore

Di più non so

[Strofa 2]

Adoro dar ragione ai prepotenti

Adoro quando c’è da farsi avanti

Adoro l’acqua quando piove in casa

Adoro il suono di sirene in strada

Adoro chi frequenta i posti giusti

Adoro fare i soldi per buttarli

Adoro festeggiare i capodanni

Adoro lavorare tutti i giorni

[Pre-Ritornello 2]

Non guardarmi i denti

Sai, anch’io so farti a pezzi

Coi miei complessi

[Ritornello]

E come un animale

Li uso per ferire

E come un animale

Io attacco per timore

Di più non so

[Ponte]

Dove si va?

L’armonia della vita la trovo al bancone di un bar

Se facciamo a metà

Dove si va?

A far chiudere un altro locale e dormire in un tram

Che non so dove andrà

Dove si va?

Sono il più grande bastardo fra i cani di questa città

Ma nessuno lo sa

[Ritornello]

E come un animale

Li uso per ferire

E come un animale

Io attacco per timore

Di più non so