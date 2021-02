C’è grande incertezza in questa fase per quanto riguarda la possibile riapertura ristoranti, cinema e teatri. Tutto ruota attorno al DPCM di marzo, ed è questo un presupposto importante dal quale partire questa mattina, in quanto c’è chi ipotizza che si possa muovere qualcosa addirittura il prossimo 15 febbraio. Nonostante il decreto in vigore sulla carta non preveda modifiche fino al 5 marzo, ci sono infatti misure specifiche che andranno in scadenza la prossima settimana. Ecco perché servono chiarimenti oggi, dopo aver trattato l’argomento lo scorso mese di novembre.

Le ultime novità su riapertura ristoranti, cinema e teatri a marzo

Come stanno le cose al momento? Dalle Regioni stanno sì arrivando pressioni al governo per la riapertura ristoranti, cinema e teatri, ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare il profondo stato di incertezza in cui si ritrova la classe politica italiana dopo la recente crisi. La necessità di riformare una squadra di governo inevitabilmente ritarderà alcune decisioni, ma se da un lato questo avrà un’influenza su febbraio, lo stesso non dovrebbe venire a marzo. Anche perché ci sono dei settori da salvare.

Le ultime indiscrezioni sul nuovo DPCM, nel dettaglio, non parlano solo di una potenziale svolta per palestre e piscine in zona gialla, ma della stessa riapertura ristoranti, cinema e teatri. In particolare, per il food prende corpo l’idea che si possano lasciare aperte le strutture anche a cena. Almeno fino alle 22, in riferimento a quelle regioni dove la situazione del contagio permetterà a tutti di avere qualche libertà in più. Quanto a cinema e teatri, pare si stia già studiando un protocollo, nel rispetto del coprifuoco, per riaprire anche di sera.

Staremo a vedere se le voci si tramuteranno in realtà, ma in questi giorni tutte le parti in causa stanno lavorando in ottica riapertura ristoranti, cinema e teatri. Con tutte le limitazioni del caso in termini di orari e protocolli, ma assicurando un graduale ritorno alla normalità anche di sera. Molto dipenderà anche dalle prospettive sui vaccini.