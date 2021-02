Dopo il debutto saltato lo scorso giovedì per lasciare spazio ad uno speciale sulla crisi di governo, stavolta Marco Giallini e Giorgio Panariello dovrebbero riuscire ad esordire col loro show a due voci. L’attore romano e il comico toscano sono i protagonisti di Lui è Peggio di Me, il nuovo “sit show” della prima serata di Rai3, in onda da giovedì 11 febbraio.

Marco Giallini e Giorgio Panariello saranno in onda su Rai3 per quattro appuntamenti, ogni giovedì alle 21.20, tra monologhi, duetti, interviste, gag, canzoni. La prima era prevista lo scorso 4 febbraio, ma l’escalation della crisi di governo aveva imposto alla rete di stare sull’attualità. Stavolta invece un promo con i due protagonisti dello show assicura che la messa in onda è confermata, anche perché la soluzione della crisi di governo – con l’arrivo del premier incaricato Draghi al Quirinale – non avverrà prima di venerdì mattina.

L’11 febbraio è dunque la volta buona per Marco Giallini e Giorgio Panariello col loro Lui è Peggio di Me: nel corso delle serate i due showman si muoveranno in un unico studio diviso in due scene diverse, insieme ai loro ospiti del mondo dello spettacolo, della musica, del giornalismo e non solo, per oltre due ore di spettacolo. Le note della band diretta da Maurizio Filardo fanno da raccordo tra i vari momenti dello show.

Nella prima puntata di Lui è Peggio di Me, Marco Giallini e Giorgio Panariello ospitano tanti amici e colleghi che si alterneranno sul palco per cimentarsi in gag insieme a loro: l’11 febbraio appariranno la conduttrice e scrittrice Serena Dandini, i comici Luca e Paolo, l’attrice Kasia Smutniak, i cantautori Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Marracash. E ancora ci saranno Piero Dorfles, Marco Travaglio, Filippo La Mantia e Edoardo Leo.

Marco Giallini e Giorgio Panariello sono autori del programma, prodotto da Rai3 in collaborazione con Friends & Partners. A firmare Lui è Peggio di Me sono anche Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo, Martino Clericetti, Flavio Nuccitelli. Rita Russomanno cura la produzione esecutiva. La regia è di Stefano Vicario e Fabrizio Guttuso Alaimo.