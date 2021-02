Laura Pausini agli Oscar 2021 con la canzone Io Sì (Seen): il brano è al momento stato inserito nella shortlist dalla quale verranno tratte le nomination ufficiali e potrebbe effettivamente ed ufficialmente essere candidato ai Premi Oscar 2021.

Per la Pausini sarebbe la seconda nomination importante, dopo quella ai Golden Globes rivelata proprio qualche giorno fa, quando la Hollywood Foreign Press Association ha inserito il suo pezzo tra l’elenco delle migliori canzone originali.

Io Sì (Seen) è tratta dalla colonna sonora del film che vanta il merito di aver riportato al cinema la grandissima attrice Sophia Loren, La Vita Davanti A Sé. Laura Pausini ha prestato la voce al brano scritto dalla cantautrice statunitense Diane Warren, artefice del brano con Niccolò Agliardi. La voce di Laura Pausini compagna la pellicola, molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, e adesso per la cantante romagnola potrebbe arrivare un altro traguardo degno di nota: la candidatura ufficiale di un suo pezzo agli Oscar.

Le nomination verranno comunicate solo nei prossimi giorni ma intanto la canzone Io Sì (Seen) appare nella shortlist, la lista breve dei selezionati dalla quale verranno ufficialmente comunicate le nomination degli Oscar 2021. Laura Pausini agli Oscar 2021 potrebbe quindi effettivamente essere in lizza per la sua canzone originale ma all’ufficialità manca ancora qualche passo. La commissione, infatti, adesso dovrà procedere ad una ulteriore selezione che porterà a stilare l’elenco delle nomination delle diverse categorie.

Nelle scorse ore, Laura Pausini ha condivide con i fan l’emozione di essere nella shortlist degli Oscar 2021 con un post sui social.

Di seguito tutte le colonne sonore nella shortlist della stessa categoria, che potrebbero entrare in nomination:

“Turntables” from “All In: The Fight for Democracy”

“See What You’ve Done” from “Belly of the Beast”

“Wuhan Flu” from “Borat Subsequent Moviefilm”

“Husavik” from “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Never Break” from “Giving Voice”

“Make It Work” from “Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“Fight For You” from “Judas and the Black Messiah”

“lo Sì (Seen)” from “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“Rain Song” from “Minari”

“Show Me Your Soul” from “Mr. Soul!”

“Loyal Brave True” from “Mulan”

“Free” from “The One and Only Ivan”

“Speak Now” from “One Night in Miami…”

“Green” from “Sound of Metal”

“Hear My Voice” from “The Trial of the Chicago 7”

Colonna sonora originale:

“Ammonite”

“Blizzard of Souls”

“Da 5 Bloods”

“The Invisible Man”

“Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“The Little Things”

“Mank”

“The Midnight Sky”

“Minari”

“Mulan”

“News of the World”

“Soul”

“Tenet”

“The Trial of the Chicago 7”