Elton John testimonial per il vaccino ci mette la faccia, la voce, l’ironia e il cuore. Lo fa insieme a Michael Caine, divo e caratterista, e il risultato è una grande campagna promossa da due giganti. Uno della musica, l’altro del cinema.

L’importanza dell’immunizzazione

L’iniziativa porta la firma dell’NHS, il National Health Service del Regno Unito, che con un video di 90 secondi ha voluto affidare a due mostri dello spettacolo le rassicurazioni sull’efficienza del vaccino e sull’importanza dell’immunizzazione. Il vaccino anti Covid è una delle cose più attese degli ultimi 20 anni (e forse di più) della storia della scienza e dell’umanità intera. Tante vittime, anche dal mondo mainstream, sono testimoni silenziosi della disastrosa pandemia.

Elton John testimonial per il vaccino

Nel breve video Elton John finge un provino in cui ripete più volte le battute richieste dal regista. Quest’ultimo alla fine gli dice: “Grazie, Elton, ti faremo sapere”. A quel punto il cantautore britannico di Your Song sorride e dice: “Con questo breve preavviso non troverai nessuno di più grande”.

Dopo aver ricevuto, nella fiction, la dose del vaccino Elton John intona I’m Still Standing (“Sono ancora in piedi”), una chiara replica a tutte le perplessità manifestate da parte di una certa linea di pensiero. Come lui Michal Caine riceve – sempre nella fiction – l’iniezione e dichiara: “Non mi ha fatto male”.

Il messaggio di Elton John

Sulla vaccinazione di massa c’è ancora tanto da lavorare, dal momento che la somministrazione delle dosi è iniziata da pochi mesi ed è stata riservata inizialmente a determinate categorie. “Sono fiero di aver lavorato al fianco di Michael Caine”, dice l’artista.

Elton John ha 73 anni e oggi si sente di sensibilizzare i suoi follower, i fan e la popolazione intera sulla sicurezza e soprattutto sulla necessità dell’immunizzazione. Elton John, testimonial per il vaccino anti Covid, sui social scrive: