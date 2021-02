Tiziano Ferro per Scena Unita e per i lavoratori dello spettacolo: l’artista annuncia una serie di iniziative a disposizione dei fan che sosterranno la causa attraverso Intesa Sanpaolo.

“Una nuova iniziativa per aiutare scenaunita e i lavoratori della musica”, annuncia l’artista sui social prima di svelare qualche dettaglio in più sui progetti che lo riguardano. “Vai su 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙎𝘼𝙎𝘼𝙉𝙋𝘼𝙊𝙇𝙊.𝘾𝙊𝙈 per vivere delle ESPERIENZE DIGITALI con me! INSIEME: per i lavoratori della musica”, si legge nel post di Tiziano Ferro sui social, che invita tutti a collegarsi con Intesa Sanpaolo per provare a vincere uno dei premi in palio che lo vedono protagonista.

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Scena Unita, mette a disposizione dei fan una serie di esperienze digitali, con il supporto fondamentale del cantante italiano, sempre attivo in prima linea nel supporto ai lavoratori della musica gravemente colpiti dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Si tratta di giocare tramite l’app di Intesa Sanpaolo Reward per scoprire subito se si è tra i vincitori di uno dei tre premi in palio. I vincitori potranno usufruire e partecipare ad iniziative con Ferro. Nello specifico si tratta di: un brunch con Tiziano Ferro su Zoom per l’esperienza Tramonto Rosso Relativo (il cantante sarà in collegamento dalla sua casa di Los Angeles); un duetto virtuale con Tiziano Ferro su Tok Tok; un videomessaggio personalizzato da parte di Tiziano.

All’applicazione di Intesa Sanpaolo potranno accedere tutti gli utenti Premium, ovvero coloro che avranno attivato e sottoscritto il contratto My Key di Banca Intesa Sanpaolo. Non solo le esperienze con lui ma anche denaro: Tiziano Ferro ha donato 50.000 euro al fondo Scena Unita e sostiene i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo non solo prestando la sua immagine e il suo tempo ma anche supportando le cause economicamente.

