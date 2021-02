Nek mostra le cicatrici della ferita alla mano con un a riflessione profonda sull’anno del Covid-19. Un anno fa, gli ultimi spiragli di una vita normale, poi il primo lockdown, le zone rosse e l’imposizione del distanziamento sociale.

A fine novembre Nek aveva spiegato di essere stato costretto ad una corsa in ospedale a causa di un incidente domestico avvenuto nella sua casa di campagna. Dopo il ricovero, un intervento chirurgico alla mano, poi un lungo recupero. Pochi i dettagli dell’artista a proposito di quell’incidente di cui oggi mostra i segni sui social con un messaggio riflessivo.

“Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo”, scrive Nek. “Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita… e quest’anno purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone…”, continua nel rivolgere un pensiero al 2020 ormai concluso e ad un 2021 di incognite che speriamo possa essere ricordato come l’anno della ripartenza.

“Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, come un lampo improvviso, trasformano tutto. Si, programmerò pianificherò e procederò ancora ma d’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo”, sono le parole del cantante nel condividere con i fan la guarigione delle ferite alla mano e nel mostrare loro le cicatrici che simboleggiano l’aver superato anche quella corsa in ospedale causata da un incidente domestico.

“Sto bene e questa è la cosa importante”, aveva scritto prima di Natale. Sarebbe potuta andargli sicuramente peggio ma, dopo lo spavento iniziale, Nek mostra le cicatrici con le quali si sta risvegliando – insieme alla sua mano – da quel brutto sogno ad occhi aperti.

La foto sui social: