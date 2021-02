Il padre di Povia è morto, ne dà il triste annuncio il cantante sui social condividendo un recente articolo che diventa l’occasione per annunciare la scomparsa del suo amato papà.

“Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”, scrive Povia sui social ricordando suo padre, volato in Cielo questa notte. “Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti“, conclude.

“È PROPRIO UN MOMENTO IMPERFETTO”, riflette, nel ringraziare per l’intervista sulle pagine del quotidiano La Verità (in edicola). Spiega che purtroppo c’è un errore, che non era da considerarsi tale, però, al momento della stampa. “Il mio Papà è volato stanotte alle 23:46”, spiega.

“Diceva sempre: “Non pensate a me, pensate alla vostra vita”, era troppo avanti”, sono le parole di Giuseppe Povia nei confronti dell’uomo che è sempre stato al suo fianco. Poi accenna al disco e ai lavori sui brani inediti, accenna ad un anno particolarmente triste, quello appena superato, un disco rimandato per rispetto nei confronti di suo padre.

“Lavorare a questo disco in cantina mi ha dato la forza per andare avanti in un anno triste, imperfetto e che fa ancora tanta paura per l’incertezza del lavoro, della musica e della salute mentale”, racconta. Poi chiarisce: “Volevo pubblicarlo il 29 gennaio ma ho rimandato per rispetto di Papà”.

Povia sta affrontando un lutto, lo sottolinea, ma non intende rimandare ancora il rilascio del nuovo album: a breve pubblicherà i dettagli sulla pubblicazione del suo nuovo lavoro discografico.

“Sono solo in lutto e potrei rimandare ancora la pubblicazione del disco ma voglio andare avanti da subito così mi faccio forza, ne ho bisogno. A breve vi do novità e perdonatemi ancora per la ‘discontinuità’. Prendete il giornale mi fa piacere. Grazie a tutti per il il CUORE, vi voglio bene”.