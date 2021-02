Tom Brady è definitivamente entrato nella leggenda. Ha condotto i Tampa Bay Buccaniers alla conquista del SuperBowl, sconfiggendo l’astro nascente Mahomes QB di Kansas City che aspira a raccoglierne l’eredità. Quella d Brady è una meravigliosa storia americana. La trama già scritta di un film da Oscar come la carriera di Brady che ha vinto da solo più Superbowl (sette) di tutte le franchigie della NFL il cui score massimo si arresta a sei vittorie.

Tom Brady è stata la 199 scelta nell’anno del suo draft. Vale a dire che gli analisti delle squadre avevano ritenuto d’individuare 198 giocatori migliori di lui. Un fisico normale, quello di Brady, al cospetto dei giganti che scendono in campo. Neanche troppo veloce come qualche suo collega più celebrato. Nonostante le condizioni di partenza, Brady è riuscito a metter in fila tutti i QB della sua generazione, a sorpressare il mitico Joe Montana, suo idolo da bambino, fermatosi a quattro Superbowl vinti. La formula vincente di Brady: braccio potente, testa velocissima per leggere le situazioni di gioco, istinto del killer, reset mentale ad ogni giocata, grandi difese come quella di Tampa.

Sei vittorie con la casacca dei Patriots dinastia dominante nell’ultimo ventennio della NFL. Poi l’anno scorso il doloroso addio: troppo vecchio Brady per rifondare la squadra di Boston. IL trasferimento al sole della Florida. Qualcuno pensava che Tampa fosse il buen retiro di un pensionato illustre. Altro che pensione. I Buccaneers che che non giocavano i play-off da una vita, hanno riconquistato il Vince Lombardi. Ed i Patriots, dopo dodici anni, sono stati eliminati nella reagular season.

Tom Brady ha trasformato una squadra importante in una squadra vincente. Proprio come ha fatto Diego Armando Maradona con il NApoli che prima dell’avvento di D10S non aveva mai vinto lo scudetto. Proprio dove hanno fallito Ronaldo e Messi. Il campione portoghese, carico di Champions, non è riuscito a consegnarla alla Juventus. Messi non ha mai voluto cimentarsi se non nella meravigliosa orchestra del Barcellona ed al Mondiale ha sempre toppato. Ecco spiegata la differenza tra due leggende come Brady e Maradona rispetto a due campioni come Ronaldo e Messi. Brady però ha avuto, rispetto a Maradona, una maggiore longevità agonistica in uno sport certamente più pericoloso del calcio.

La cavalcata di Brady verso il Settimo Sigilitto è stata mitica. Scritta da uno sceneggiatore. Brady ha battuto dapprima Draw Brees, le cui stastiche di gioco sono migliori di quelle di Brady ma che ha vinto solo un anello, e poi Aaron Rodgers risibile mvp della reagular season che il Superbowl l’ha visto in tv. E nel trionfo di Brady la compagnia di altre due storie USA: i passaggi vincenti per Gronkowski che, dopo un anno di ritiro, è tornato in campo per vincere con il suo comandante; le giocate decisive di Antonio Brown il classico pessimo soggetto redento dallo sport.