Si intitola Amarsi è Un Miracolo il nuovo singolo di Alberto Urso. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista sui social svelando sia la copertina che la data di uscita del brano, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal prossimo 12 febbraio.

Già per questa settimana è dunque attesa muova musica da parte di Alberto Urso che con il singolo in uscita venerdì avvia ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso discografico. Vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi nell’edizione in onda nel 2019, la vocalità di Alberto Urso ha conquistato un’ampia fetta di pubblico e gli ha consentito di gareggiare anche al Festival di Sanremo, l’anno successivo, con il brano Il Sole Ad Est.

Sfortunatamente l’esperienza sanremese di Alberto non si è conclusa ai vertici della classifica generale ma il talento si è messo in luce ugualmente dimostrando di meritare un posto nel mondo della musica nostrana. In seguito all’esperienza all’Ariston, Urso ha rilasciato un disco di inediti e sembra che il successore di quel progetto possa arrivare già nel corso del 2021.

La pubblicazione di un singolo inedito, infatti, presuppone l’uscita di un nuovo album al quale presumibilmente il cantante sta già lavorando da qualche tempo. Parallelamente all’annuncio del pezzo, Alberto Urso ha pulito il suo profilo Instagram eliminando ogni contenuto pubblicato in precedenza. Anche questa è una pratica usuale che porta ad ipotizzare l’avvio imminente di nuovi progetti al fianco di Universal Music, l’etichetta con la quale Alberto è sotto contratto.

Ad oggi sappiamo ancora pochissimo sul nuovo pezzo. Amarsi è Un Miracolo di Alberto Urso ha tutta l’aria di essere un brano con un testo incentrato sul sentimento amoroso in tutta la sua semplicità ricca di bellezza ma non resta che attendere i prossimi giorni per avere anticipazioni sui contenuti del brano e sugli autori delle parole che Alberto Urso porterà all’attenzione del pubblico.